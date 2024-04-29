بنك القاهرة يوضح الشروط والمستندات المطلوبة لفتح حساب وإصدار بطاقة ميزة

كشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى لفتح الحساب وهو 1500 جنيه ومصاريف فتح الحساب 100 جنيه ومصاريف إصدار بطاقة الخصم المباشر 80 جنيها.

وأوضح بنك القاهرة، أن المستندات المطلوبة لفتح الحساب وإصدار بطاقة ميزة خصم مباشر ما يلي:

مستند إثبات شخصية (لابد فى بداية التعامل أن يكون بالرقم القومى أما أي تعاملات لاحقة فيمكن بجواز السفر المميكن او البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط)

إيصال مرافق حديث (غاز- كهرباء - مياه- تليفون).

إذا كان العميل مولودا خارج جمهوريه مصر العربيه يجب إحضار شهادة ميلاد العميل.



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لا يشترط وجود وظيفة فى بطاقة الرقم القومى لفتح حساب جار أو توفير بالبنك ولكن يجب الحصول على مستند يحدد الجهة التى يعمل بها الموظف فى حالة اختلاف الوظيفة عما هو موضح بمستند تحقيق الهوية، فعند تقدم أحد العملاء لفتح حساب ولا يوجد وظيفه وحتى يثبت مصدر الدخل يتم طلب إثبات الدخل بأي وسيلة ممكنة يستطيع العميل بها إثبات دخله ولا نشترط بأن يكون مثبت بالبطاقة ويمكن إثباته بأى مستند إضافي آخر.



بطاقة بنك القاهرة المدفوعة

ومن جانب آخر، تشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:

يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولي الطبيعي سواء الوالد أو الولدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب

لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية .

لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما.

عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم الغاء البطاقة.

تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.

تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء

عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر

ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.

فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة

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تصدر البطاقة للأشخاص الطبيعيين وللمصرين فقط ابتداءً من سن 16 سنة

المميزات

تصدر بطاقة الايزى كارد ذات بالشريحة الذكية وتستلزم ادخال الرقم السرى اثناء معاملات المشتريات.

تتميز البطاقة بإمكانية استخدامها فى أى مكان فى العالم وخلال 24 ساعة يوميًا

سواء عن طريق السحب النقدى من جميع ماكينات الـصارف الآلى ATMs أو الشراء

لدى جميع نقاط البيع.

البطاقة تصدر غير منشطة Inactive ويلزم تنشيطها أولًا عقب الإصدار لأول مرة أو بدل تالف أو فاقد أو تجديد من خلال الفرع ويقوم العميل بإنشاء الرقم السرى على ماكينة الـصارف الآلى ATM الخاصة ببنك القاهرة.

يمكن للوالد/ الوالدة تغذية البطاقات بالمبالغ التى يريدها شهريا ليتمتع الأولاد بالإحساس بالاستقلالية فى استخدام البطاقة.

شروط وحدود تغذية البطاقة

يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة من خلال الفرع ثم شحنها \ تغذيتها لإمكانية التمتع باستخدامها

الحد الأدنى لتغذية البطاقة أول مرة 100 جنيه مصري ( مائة جنيه مصري).

الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200000 جنيه مصري

يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى المذكور أعلاه مع العلم أنه تم إيقاف استخدام المنتج خارج مصر في الوقت الحالي لحين إشعار آخر.