الجمعة 26 أبريل 2024
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اقتصاد

مستندات إصدار بطاقة ميزة من البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملاء ومنها بطاقات ميزة ويبحث العديد من عملاء البنك عن المستندات المطلوبة لاستصدار كارت ميزة.

وتضم قائمة المستندات المطلوبة من عملاء البنك الأهلي لإصدار بطاقات ميزة ما يلي:
 

مستندات بطاقة ميزة  

صورة البطاقة الشخصية السارية أو جواز السفر الموضح به الرقم القومي.

المشتريات من خلال التجار

ووجود شعار ميزة يتيح للعملاء قبول البطاقة لدى شبكة واسعة من التجار، المتاح لديهم نقاط البيع الإلكترونية، والتي تمكنك من شراء السلع والحصول على الخدمات من خلال البطاقة.

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طريقة الاشتراك

-زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي.

ويتساءل الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري حول مدى إمكانية إجراء عمليات الشراء بالتقسيط من خلال فيزا المرتبات الخاصة بهؤلاء العملاء.

وتلقت الصفحة الرسمية لبنك الأهلي المصري العديد من الأسئلة في ذلك الشأن ما دعا المسئولون عنها لتوضيح الأمر للعملاء.

وأكد مسئولو البنك الأهلي أن خدمة التقسيط متاحة على البطاقات الائتمانية فقط والمقدمة من البنك للعملاء.

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

 -حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

- التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة الكود الأمن OTP.

- سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات غير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

-أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.

- إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

-الإدراج التلقائي ببرنامج ال Ahly points.

- تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل الى 36 شهر بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

-تقسيط المشتريات لمدة تصل الى 12 شهر بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع مصرف البنك الأهلي.

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