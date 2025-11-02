كردون أمني حول منزل مهجور غير مأهول بالسكان آيل للسقوط بقنا

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كردونا أمنيا حول منزل مهجور غير مأهول بالسكان آيل للسقوط، في عزبة البوصة شارع الشهيد عبد الرحيم رزق في قنا.

منزل آيل للسقوط بعزبة البوصة في قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من النجدة مفاده ورود بلاغ بخطورة منزل آيل للسقوط في شارع الشهيد عبد الرحيم رزق عزبة البوصة في قنا.

تم وضع حواجز حديدية حول المنطقة المحيطة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين لحين اتخاذ إجراءات جديدة بشأنه من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

