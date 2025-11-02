الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كردون أمني حول منزل مهجور غير مأهول بالسكان آيل للسقوط بقنا

منزل منهار، فيتو
منزل منهار، فيتو

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كردونا أمنيا حول منزل مهجور غير مأهول بالسكان آيل للسقوط، في عزبة البوصة شارع الشهيد عبد الرحيم رزق في قنا.

منزل آيل للسقوط بعزبة البوصة في قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من النجدة مفاده ورود بلاغ بخطورة منزل آيل للسقوط في شارع الشهيد عبد الرحيم رزق عزبة البوصة في قنا.

تم وضع حواجز حديدية حول المنطقة المحيطة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين لحين اتخاذ إجراءات جديدة بشأنه من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا عزبة البوصة قنا مديرية أمن قنا منزل آيل للسقوط أجهزة الأمن

مواد متعلقة

نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي ويتابع ملفات التقنين والصحة بقوص

قنا تنتهي من استعداداتها لعرض حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في الميادين

مصرع راعي كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته في حادث تصادم على طريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق قنا سفاجا

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر نوفمبر 2025 للمستحقين بكل المحافظات، اليوم

ليفربول يقفز 4 مراكز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

خدمات

المزيد

وزير جيش الاحتلال: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، الدكتور محمد المسير عالم حمل همّ الدعوة بعقل المفكر وقلب المربي

علماء دار الإفتاء يشرحون «أحكام الإجارة» ضمن المجالس الإفتائية

دعاء الصباح لتفريج الكروب والهموم، احرص عليه

المزيد
الجريدة الرسمية