موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام بورنموث بعدما خسر في الجولة الماضية أمام أستون فيلا، بهدف دون رد على ملعب الأخير.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث

تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويمتلك نادي مانشستر سيتي حاليًا 16 نقطة حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن بورنموث لديه 18 نقطة حيث يحتل المركز الثاني.

