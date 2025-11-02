الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

برشلونة ضد إلتشي، يستضيف برشلونة نظيره إلتشي، اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا"، على ملعب "مونتجويك".

وجاء تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي كالتالي:

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني


حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس.

 

 

موقف برشلونة وإلتشي في الليجا


ويملك نادي برشلونة 22 نقطة في رصيده بجدول الترتيب، خلف فياريال بفارق نقطة واحدة، ويتصدر ريال مدريد الترتيب ويملك 30 نقطة بعد الفوز أمام فالنسيا برباعية نظيفة.

 

ويتواجد فريق إلتشي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني ولديه في رصيده 14 نقطة.

 

 

وكان برشلونة تراجع للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوز فياريال مساء السبت برباعية نظيفة أمام رايو فاليكانو.

 

موعد مباراة برشلونة وإلتشي


تنطلق مباراة برشلونة أمام إلتشي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة برشلونة أمام إلتشي عبر قناة beIN sports HD 2.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة التشي الدوري الإسباني الليجا برشلونة وإلتشي برشلونة أمام إلتشي مباراة برشلونة أمام إلتشي برشلونة ضد إلتشي نادي برشلونة لامين يامال

مواد متعلقة

بعد اقتراب عودته للملاعب، مصير تير شتيجن مع برشلونة

برشلونة يطلب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029 على كامب نو

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر نوفمبر 2025 للمستحقين بكل المحافظات، اليوم

ليفربول يقفز 4 مراكز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

خدمات

المزيد

وزير جيش الاحتلال: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، الدكتور محمد المسير عالم حمل همّ الدعوة بعقل المفكر وقلب المربي

علماء دار الإفتاء يشرحون «أحكام الإجارة» ضمن المجالس الإفتائية

دعاء الصباح لتفريج الكروب والهموم، احرص عليه

المزيد
الجريدة الرسمية