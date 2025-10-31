برشلونة يطلب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029 على كامب نو

تقدم نادي برشلونة بطلب إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2029.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة طلب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029، لينضم إلى قائمة تضم 15 طلبا لاستضافة البطولة وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتأتي هذه الطلبات لاستضافة نهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر ودوري أبطال أوروبا للسيدات لعام 2028 و2029.

ويتعين تقديم الملفات النهائية بالإضافة إلى ملفات الترشيح بحلول 10 يونيو 2026، وستكون أعمال تجديد ملعب الكامب نو قد اكتملت في هذا الوقت.

وستعلن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحادات المضيفة للنهائيات الثمانية في سبتمبر 2026، وبدأت عملية تقديم العروض لاختيار الملاعب لاستضافة نهائيات بطولتي الأندية الأوروبية لعامي 2028 و2029 في 11 يوليو 2025 وانتهى الموعد النهائي للاتحادات لإبداء اهتمامها بذلك في 22 أكتوبر 2025.

ويتنافس ملعب كامب نو في برشلونة مع ملعب ويمبلي في لندن على استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029، بينما قد يستضيف ملعب أليانز أرينا في ميونخ نهائي دوري أبطال أوروبا 2028 حيث يعد المرشح الوحيد.

برشلونة يعلن موعد العودة إلى ملعب كامب نو بحضور الجماهير

فيما أعلن نادي برشلونة عودته رسميًّا للعب مبارياته على ملعب “كامب نو” انطلاقًا من يوم الجمعة 7 نوفمبر القادم والتي ستكون بإجراء حصة تدريبية مفتوحة أمام الجمهور.

عودة برشلونة لملعب كامب نو

ستكون العودة أيضًا بمثابة اختبار فني وتشغيلي للتأكد من سلامة عمل الأنظمة والمداخل ومختلف مرافق الملعب في إطار عملية إعادة فتحه تدريجيًّا.

ولم يخُض برشلونة مباريات على ملعب كامب نو منذ أكثر من عامين بسبب الإصلاحات وتطوير الملعب التاريخي للنادي الكتالوني.

