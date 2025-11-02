بعد وصفه بـ"قرد هارب خطير على البشر"، ترامب يهاجم ويحرض على مقدم برامج أمريكي شهير

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما شرسا على الإعلامي ومقدم البرامج المشهور سيث مايرز الذي سخر من ترامب أكثر من مرة على الهواء.



وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت، أن "سيث مايرز من "إن بي سي" ربما الشخص الأقل موهبة الذي ظهر على الهواء في تاريخ التلفزيون".

وأشار ترامب إلى أنه شاهد مؤخرا أحد برامج مايرز "لأول مرة منذ سنوات"، واصفا الإعلامي بأنه "مجنون مختل".

وتساءل: "لماذا تضيع "إن بي سي" الوقت والمال على مثل هذا الشخص؟ بلا موهبة ولا شعبية و100% ضد ترامب، وهذا ربما أمر غير شرعي".

يذكر أن الكوميدي ومقدم البرامج سيث مايرز كان قد انتقد ترامب مرارا على الهواء وسخر مؤخرا من زيارته الأخيرة لكوريا الجنوبية وماليزيا، وشبه الرئيس بـ "قرد هارب خطير على البشر" في إشارة إلى حادث هروب القرود المصابة بالفيروسات في ولاية ميسيسيبي الذي وقع هذا الأسبوع.

