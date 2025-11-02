الأحد 02 نوفمبر 2025
الإسكان تستعد لطرح شقق "ظلال" بالمدن الجديدة

شقق ظلال، فيتو
شقق ظلال، فيتو

تستعد  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح المرحلة الثانية من 400 ألف شقة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة، وذلك خلال أيام.

ويضم الطرح شقق مشروع “ظلال” و"ديارنا" بالمدن الجديدة والشقق كاملة التشطيب بمساحات متنوعة، والتقديم على الشقق من خلال موقع منصة مصر العقارية الرسمية.

ونستعرض خريطة بأماكن  شقق ظلال فى الطرح الجديد كالتالي:

 

-مدينة الشيخ زايد:
عدد الوحدات: 260 وحدة.
 

-مدينة القاهرة الجديدة:
عدد الوحدات: 1144 وحدة.

 

-مدينة العلمين الجديدة:
عدد الوحدات: 2548 وحدة.

 

-مدينة ٦ أكتوبر:
-عدد الوحدات: 1196 وحدة.
 

-مدينة حدائق العاصمة:
عدد الوحدات: 1300 وحدة.
 

-مدينة الشروق:
عدد الوحدات: 1248 وحدة.
 

-مدينة العبور:
عدد الوحدات: 286 وحدة.
 

-مدينة العاشر من رمضان:
عدد الوحدات: 1430 وحدة.
 

ويتكون مشروع شقق ظلال من نموذجي عمارات ( A و(B، وعمارات النموذج (A) تتكون من: (دور أرضي + “5” أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على (عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر) والوحدات تشطيب كامل، والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة “عدد 24 وحدة” بالعمارة من (145)م2 إلى (160)م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120)م2 لكل وحدة، وعمارات النموذج (B) تتكون من: (دور أرضي + “5” أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة بواقع ” 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر، و13 وحدة تحتوي على 2 غرف نوم منها غرفة ماستر” والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة “بواقع 24 وحدة” بالعمارة من (115)م2 إلى (158)م2 للوحدة بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة “(130)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (105)م2، (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120)م2”.

