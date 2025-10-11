حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من حالات إلغاء تخصيص قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا والتى تطرحها الوزارة ضمن برنامج مسكن.

وتطرح الوزارة ۲۳۳۳ قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزًا ضمن الطرح السادس "مسكن".

وحددت الوزارة قيمة جدية حجز أراضي الإسكان الاكثر تميزا بقيمة 350 ألف جنيه.

وحجز الأراضي بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

حالات إلغاء تخصيص وسحب قطع أراضى الإسكان الاكثر تميزا

ونستعرض حالات إلغاء تخصيص وسحب قطع أراضى كالتالي:

-يتم سحب الأرض في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

-بناء على طلب الطرف الثاني.

عدم قيام الطرف الثاني باستكمال سداد مقدم الحجز من إجمالي ثمن الأرض بالإضافة الى ١٪ المصاريف إدارية و٠,٥٪ مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض (وفقا لنسبة استكمال السداد المقدمة من العميل ) خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

إذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد فإن ذلك يعد عدولًا عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو إخطار أو استصدار حكم قضائي.

عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء والموضحة كالتالي:

استلام الأرض خلال الفترة المحددة بإخطار التخصيص.

الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال ٥ سنوات من تاريخ استلام الأرض.

في حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض.

يمنع التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول كما ورد بكراسة الشروط بالبند رقم "" من الشروط العقارية.

في حالة تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

(1) – في حالة إلغاء الحجز قبل استلام الأرض:

يتم خصم او ١٪ مصاريف إدارية + ٠.٥٪ مجلس أمناء المدينة، من إجمالي ثمن الأرض.

(ب) – في حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الأرض:

يتم خصم مقابل إشغال للأرض بواقع ٠.٥٪ من إجمالي ثمن الأرض (سنويا) من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الإلغاء بالإضافة الى الخصم الوارد بالبند السابق فقرة.

