تكريم اسم مدير التصوير الراحل تيمور تيمور في ختام حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

مدير التصوير الراحل تيمور تيمور

حرص القائمون على إخراج وتنفيذ البث المباشر لـ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وفي مقدمتهم المخرجان مازن المتجول وأحمد المرسي، على تكريم اسم مدير التصوير الراحل تيمور تيمور في ختام البث.

وظهر في نهاية الحفل اسم الراحل تيمور تيمور، حيث كتبت عبارة باللغة الإنجليزية نصها: "In loving memory of Taimour Taimour. Your spirit will always be part of this journey"، وذلك تخليدًا لاسم مدير التصوير الراحل الذي غادر عالمنا في شهر أغسطس عام 2025.

 

حفل افتتاح المتحف المصري

وشهد مصر حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية مساء اليوم، حيث شارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر، وذلك طبقًا لما نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا استثنائيا يعد من أضخم متاحف العالم، وأكبر متحف يضم حضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية.

الجريدة الرسمية