رئيس جامعة المنصورة: فعاليات طلابية وثقافية لتعظيم حدث افتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة سنعمل على تعظيم حدث افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الجامعة ، من خلال فعاليات طلابية وثقافية تُعمّق الوعي بتاريخ مصر العظيم، وتجعل من تراثها مصدر إلهام للأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال حضور مراسم فعاليات البث المباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في إطار الإحتفالية الكبرى التى تنظمها محافظة الدقهلية تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي،، وذلك في إطار الاحتفاء بالحدث التاريخي الذي تشهده البلاد ويتابعه العالم.

وقال رئيس الجامعة : أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، ومحافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، على هذا الحدث التاريخي المشرف بافتتاح المتحف المصري الحضاري الذي يجسد عظمة مصر وريادتها الحضارية عبر العصور.

وأكد أن ما نشهده اليوم من فخر واعتزاز يؤكد أن مصر ماضية بثقة نحو مستقبل يليق بتاريخها المجيد، بفضل قيادة واعية ورؤية وطنية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس جامعة المنصورة أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة فارقة في تاريخ مصر، ورسالة حضارية تؤكد للعالم أن هذا الوطن لا ينسى تاريخه ولا يتوقف عن البناء.

وتابع يسعدنا أن نشارك أبناء محافظة الدقهلية هذا الاحتفال الوطني الكبير، الذي يعكس وعي أبناء المحافظة وانتماءهم العميق لوطنهم، فهم دائمًا في طليعة المشاركين في كل ما يرفع اسم مصر.

ووجه رئيس الجامعة تحية تقدير واعتزاز للواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على جهوده المخلصة والمبدعة في محافظة الدقهلية والواضحة المعالم في كافة أنحاء المحافظة، وتوجه بخالص التحية للدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وكذلك الجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعالية المميزة، التي تعكس روح المحافظة ومكانتها المرموقة كإحدى أهم المحافظات المصرية في التاريخ والعلم والثقافة.

وأكد أن محافظة الدقهلية كانت وما زالت منبعًا للعقول المبدعة والرموز الوطنية والعلمية، ومشاركتها اليوم في الاحتفاء بهذا الحدث التاريخي تؤكد أنها محافظة الوعي والريادة والانتماء الأصيل.

مشيدا بتنظيم شاشات العرض في ميادين مراكز ومدن الدقهلية خطوة مميزة تعبّر عن اهتمام المحافظة بإشراك جميع المواطنين في هذا الحدث التاريخي، وترسيخ قيم المشاركة والانتماء الوطني.

وتؤكد جامعة المنصورة دعمها الكامل لكل المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز الهوية المصرية، ونفخر بأن نكون جزءًا من هذه الصورة المشرقة لوطننا الغالي، من قلب الدقهلية، نؤكد أن أبناءها كانوا وسيظلون نموذجًا للوعي والانتماء، وأن تعاون الجامعة مع المحافظة سيستمر لخدمة مصر وبناء مستقبلها تحت راية الجمهورية الجديدة.

