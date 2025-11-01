السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة: فعاليات طلابية وثقافية لتعظيم حدث افتتاح المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصري
افتتاح المتحف المصري الكبير من الدقهلية، فيتو

قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة سنعمل على تعظيم حدث افتتاح المتحف المصري الكبير  داخل الجامعة ، من خلال فعاليات طلابية وثقافية تُعمّق الوعي بتاريخ مصر العظيم، وتجعل من تراثها مصدر إلهام للأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال حضور مراسم فعاليات البث المباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في إطار الإحتفالية الكبرى التى تنظمها محافظة الدقهلية تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي،، وذلك في إطار الاحتفاء بالحدث التاريخي الذي تشهده البلاد ويتابعه العالم.

وقال رئيس الجامعة : أهنئ  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، ومحافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، على هذا الحدث التاريخي المشرف بافتتاح المتحف المصري الحضاري الذي يجسد عظمة مصر وريادتها الحضارية عبر العصور.

وأكد أن ما نشهده اليوم من فخر واعتزاز يؤكد أن مصر ماضية بثقة نحو مستقبل يليق بتاريخها المجيد، بفضل قيادة واعية ورؤية وطنية حكيمة  للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس جامعة المنصورة أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة فارقة في تاريخ مصر، ورسالة حضارية تؤكد للعالم أن هذا الوطن لا ينسى تاريخه ولا يتوقف عن البناء.

وتابع  يسعدنا أن نشارك أبناء محافظة الدقهلية هذا الاحتفال الوطني الكبير، الذي يعكس وعي أبناء المحافظة وانتماءهم العميق لوطنهم، فهم دائمًا في طليعة المشاركين في كل ما يرفع اسم مصر.

ووجه رئيس الجامعة  تحية تقدير واعتزاز  للواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على جهوده المخلصة والمبدعة في محافظة الدقهلية والواضحة المعالم في كافة أنحاء المحافظة، وتوجه  بخالص التحية للدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وكذلك الجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعالية المميزة، التي تعكس روح المحافظة ومكانتها المرموقة كإحدى أهم المحافظات المصرية في التاريخ والعلم والثقافة.

وأكد أن  محافظة الدقهلية كانت وما زالت منبعًا للعقول المبدعة والرموز الوطنية والعلمية، ومشاركتها اليوم في الاحتفاء بهذا الحدث التاريخي تؤكد أنها محافظة الوعي والريادة والانتماء الأصيل.

مشيدا بتنظيم شاشات العرض في ميادين مراكز ومدن الدقهلية خطوة مميزة تعبّر عن اهتمام المحافظة بإشراك جميع المواطنين في هذا الحدث التاريخي، وترسيخ قيم المشاركة والانتماء الوطني.

وتؤكد جامعة المنصورة  دعمها الكامل لكل المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز الهوية المصرية، ونفخر بأن نكون جزءًا من هذه الصورة المشرقة لوطننا الغالي،  من قلب الدقهلية، نؤكد أن أبناءها كانوا وسيظلون نموذجًا للوعي والانتماء، وأن تعاون الجامعة مع المحافظة سيستمر لخدمة مصر وبناء مستقبلها تحت راية الجمهورية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح المتحف المصري الكبير استاد المنصورة الرياضي الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الصالة المغطاة المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف المصري الكبي رئيس جامعة المنصورة متحف المصري الكبير

مواد متعلقة

محافظ القليوبية: تنظيم رحلات جماعية للمتحف المصري الكبير بالتعاون مع الشباب والرياضة والتعليم

النصر يتعادل مع الفيحاء في شوط أول مثير بالدوري السعودي

استجابة سريعة لمطالب الأهالي، تحديد أجرة التوك توك بـ10 جنيهات داخل قرية كفر كلا الباب بالغربية

أكسيوس: لقاء بين أحمد الشرع وترامب في واشنطن 10 نوفمبر الجاري

الأكثر قراءة

الإسماعيلي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول من الدوري الممتاز

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

شيرين أحمد طارق وأوركسترات عالمية تقدم عرضًا أوبراليًا مهيبًا في افتتاح المتحف الكبير

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل آيات من سورة البقرة وسبب تسميتها

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

المزيد
الجريدة الرسمية