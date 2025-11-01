مدبولي: حلم المتحف المصري الكبير بدأ منذ 30 عامًا وتحقق بتوجيهات الرئيس السيسي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر المتحف ‏المصري الكبير، إن فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير تعود إلى نحو 30 عامًا، موضحًا أن الدولة ‏بدأت حينها الإجراءات التمهيدية، وأجرت دراسات فنية ومسابقة معمارية دولية لاختيار التصميم الأنسب ‏لهذا الصرح العالمي.‏

وأضاف مدبولي أن المشروع توقف لفترة خلال أحداث عام 2011، قبل أن يُعاد إحياؤه وتُستأنف أعماله ‏بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدّد على ضرورة إنهاء المشروع على أكمل وجه ‏وبأعلى مستوى من الجودة ليكون المتحف واجهة مشرفة لمصر وحضارتها. ‏

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف مساء اليوم السبت، ‏الأول من نوفمبر 2025، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حدث عالمي غير مسبوق.‏

ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ‏ورؤساء دول وحكومات، في تأكيد واضح على مكانة مصر الثقافية والحضارية ودورها الرائد في صون ‏التراث الإنساني.‏

