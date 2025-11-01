مدبولي: حلم المتحف المصري الكبير بدأ منذ 30 عامًا وتحقق بتوجيهات الرئيس السيسي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر المتحف المصري الكبير، إن فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير تعود إلى نحو 30 عامًا، موضحًا أن الدولة بدأت حينها الإجراءات التمهيدية، وأجرت دراسات فنية ومسابقة معمارية دولية لاختيار التصميم الأنسب لهذا الصرح العالمي.
وأضاف مدبولي أن المشروع توقف لفترة خلال أحداث عام 2011، قبل أن يُعاد إحياؤه وتُستأنف أعماله بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدّد على ضرورة إنهاء المشروع على أكمل وجه وبأعلى مستوى من الجودة ليكون المتحف واجهة مشرفة لمصر وحضارتها.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف مساء اليوم السبت، الأول من نوفمبر 2025، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حدث عالمي غير مسبوق.
ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في تأكيد واضح على مكانة مصر الثقافية والحضارية ودورها الرائد في صون التراث الإنساني.
