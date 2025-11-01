التراث العلمي العربي: المتحف الكبير هبة مصر للعالم ومفخرة للحضارة الإنسانية

أكد الدكتور ليث حسين، مدير مركز التراث العلمي العربي بجامعة بغداد، أن المتحف المصري الكبير يُعد «هبة مصر للعالم»، ووصفه بأنه تحفة معمارية فريدة تجسد عظمة الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

وأوضح حسين، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أبناء بلاد الرافدين يباركون لمصر هذا الإنجاز العظيم، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يعكس صورة حضارية مشرقة لمصر الحديثة، ويمثل امتدادًا لتاريخ طويل من الإبداع الإنساني الذي جمع بين حضارتي وادي النيل وبلاد الرافدين، وهما من أقدم الحضارات التي أنارت مسيرة البشرية.

مصر والعراق.. إرث حضاري مشترك ومكانة عالمية

وأشار مدير مركز التراث العلمي العربي إلى أن العراق ومصر دولتان تمتلكان إرثًا حضاريًا عريقًا، وحرصتا على إبراز تاريخهما الإنساني من خلال إنشاء المتاحف الكبرى.

وأوضح أن المتحف العراقي يُعد واحدًا من أهم خمسة متاحف في العالم، إلا أن مصر تفوقت بجدارة عبر المتحف المصري الكبير، الذي يُتوقع أن يكون له تأثير كبير في تنشيط السياحة العالمية ودعم مكانة مصر كوجهة ثقافية رائدة.

استقرار الدولة المصرية وراء النجاح الباهر

وأكد حسين أن مصر سخّرت كل إمكاناتها وطاقاتها لإنشاء هذا الصرح الحضاري والتاريخي، مشيدًا بـ خبرتها الواسعة في مجالات الترميم والصيانة والحفاظ على الآثار.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استقرار الدولة المصرية واستثمارها الصحيح في قطاع السياحة كانا عاملين أساسيين في تحقيق هذا النجاح الباهر الذي يُعيد لمصر ريادتها الحضارية على مستوى العالم.

