لأول مرة، قطع نادرة من كنوز توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم بالمتحف المصري الكبير، أن المتحف المصري الكبير سيشهد يومًا تاريخيًا استثنائيًا، مع عرض مجموعة من القطع النادرة التابعة للملك الذهبي توت عنخ آمون، في خطوة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة وجهود الدولة في صون تراثها للأجيال القادمة.

صرح عالمي يجسد عبقرية المصريين القدماء

من جانبه قال: إن المتحف يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تم ترميمها بأيدٍ مصرية خالصة، لتجسد روائع الفن والحضارة المصرية القديمة، مؤكّدًا أن المتحف أصبح أحد أبرز الصروح الثقافية في العالم.

الأجنة الملكية تظهر لأول مرة

كشف زيدان، في تصريحات حصرية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن من بين المعروضات التي تظهر لأول مرة أجنة بنات الملك توت عنخ آمون، وهما جنينان أحدهما بعمر سبعة أشهر والآخر خمسة أشهر، ما يسلّط الضوء على جانب إنساني نادر في حياة الملك الشاب.

دروع وقلائد فريدة من نوعها

وتابع: كما يعرض المتحف مجموعة مميزة من الدروع الجلدية والقلادة النباتية الفريدة التي عُثر عليها ضمن مقتنيات المقبرة، والتي تعكس مستوى مذهلًا من الإبداع والدقة في الصناعات اليدوية بالعصر الذهبي لمصر القديمة.

التابوت الخارجي في موضعه الجديد

وأشار مدير الترميم إلى أنه تم نقل التابوت الخارجي للملك توت عنخ آمون من مقبرته في الأقصر بعد ترميمه بعناية فائقة، ليُعرض اليوم إلى جوار التوابيت الثلاثة الخاصة بالملك، ومنها التابوت الذهبي الخالص الذي يزن نحو 110 كيلوجرامات، والتابوت الأوسط المطعَّم بزخارف دقيقة نادرة.

تجربة عرض استثنائية

ويُعرض أيضًا القناع الذهبي الشهير للملك بطريقة حديثة باستخدام أحدث تقنيات العرض المتحفي، على مساحة تتجاوز 7500 متر مربع، ليعيش الزائر تجربة بصرية وثقافية فريدة تجسد سحر التاريخ المصري القديم في أبهى صوره.

