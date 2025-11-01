وليد الحناوي: المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية

أكد الدكتور وليد الحناوي، الأمين العام المساعد لمنظمة السياحة العربية، أن مصر كانت وما زالت مهد الحضارات ووجهة العالم الثقافية، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد إنجازًا تاريخيًا يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.



وأوضح الحناوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المشروع يمثل قلب العالم الأثري لما يحتويه من كنوز فريدة لا مثيل لها، مؤكدًا أن مصر أصبحت بفضل هذا الصرح العظيم في مقدمة الدول الجاذبة للسياحة الثقافية والأثرية على المستويين العربي والعالمي.

زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر



وأضاف أن منظمة السياحة العربية تتوقع زيادة في أعداد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 30% سنويًا، لافتًا إلى أن العام الجاري قد يشهد تجاوز عدد الزائرين 18 مليون سائح، مع توقعات بتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته الحكومة المصرية بوصول عدد السياح إلى 30 مليون زائر خلال السنوات المقبلة، بفضل الجهود التنموية والرؤية الواضحة التي تنتهجها الدولة في قطاع السياحة.

منظمة السياحة العربية: مصر تستحق أضعاف الأرقام الحالية في حركة الزيارات



وأكد الدكتور وليد الحناوي أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد موقع أثري، بل هو منصة حضارية تجمع ثقافات العالم في قلب مصر، مشيرًا إلى أن ما يحتويه من قطع أثرية نادرة جعله محط أنظار المجتمع الدولي.



وأوضح أن الإقبال الجماهيري الكبير على المتحف قبل افتتاحه الرسمي يعكس الشغف العالمي بالحضارة المصرية، حيث تجاوزت الزيارات التجريبية خمسة آلاف زيارة، فيما يتوقع أن تتخطى 15 ألف زيارة يوميًا خلال المرحلة الأولى، وصولًا إلى أكثر من 30 ألف زيارة يوميًا مع اكتمال التشغيل الكامل للمتحف.



وأضاف الحناوي أن مصر تمتلك من المقومات التاريخية والثقافية ما يؤهلها لتجاوز هذه الأرقام بكثير، مشددًا على أن الثقافة والآثار المصرية تستحق اهتمامًا عالميًا أكبر، وأن ما تنفذه الدولة من خطط تطوير شاملة في قطاع السياحة سيجعل من مصر مركزًا حضاريًا وثقافيًا رائدًا على مستوى العالم.

