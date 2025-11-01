عماد زيادة: افتتاح المتحف المصري الكبير يوم لن ينساه التاريخ

عبر الفنان عماد زيادة عن سعادته بإفتتاح المتحف المصري الكبير، وسط حضور ملوك ورؤساء العالم، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال خلاله: “هذا اليوم العظيم، لن ينساه التاريخ أبدًا وسيظل حاضرًا في ذاكرة بلدنا مصر وعند المصريين، اليوم الذي يلتقي به الماضي مع الحاضر والمستقبل، وسوف تحكي عنه الأجيال على مر التاريخ، أنه يوم افتتاح أعظم متحف بالعالم".

وأضاف زيادة: “كل الدول والشعوب النهاردة بيشوفوا المجد اللى بيصنعه المصريون، النهاردة ملوك وزعماء الأرض يلتقون معًا على أرض مصر بلد السلام فى ضيافة شعبها وزعيمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الطبيعى أن بلد الحضارة والتاريخ هى صانعة السلام.. تحيا مصر”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عماد زيادة، مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي شارك في بطولته مع مي عمر وأحمد زاهر وأروى جودة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

