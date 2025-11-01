السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عماد زيادة: افتتاح المتحف المصري الكبير يوم لن ينساه التاريخ

عماد زيادة، فيتو
عماد زيادة، فيتو

عبر الفنان عماد زيادة عن سعادته بإفتتاح المتحف المصري الكبير، وسط حضور ملوك ورؤساء العالم، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال خلاله: “هذا اليوم العظيم، لن ينساه التاريخ أبدًا وسيظل حاضرًا في ذاكرة بلدنا مصر وعند المصريين، اليوم الذي يلتقي به الماضي مع الحاضر والمستقبل، وسوف تحكي عنه الأجيال على مر التاريخ، أنه يوم افتتاح أعظم متحف بالعالم".

وأضاف زيادة: “كل الدول والشعوب النهاردة بيشوفوا المجد اللى بيصنعه المصريون، النهاردة ملوك وزعماء الأرض يلتقون معًا على أرض مصر بلد السلام فى ضيافة شعبها وزعيمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الطبيعى أن بلد الحضارة والتاريخ هى صانعة السلام.. تحيا مصر”.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان عماد زيادة، مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي شارك في بطولته مع مي عمر وأحمد زاهر وأروى جودة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري الكبير الفنان عماد زيادة أعمال عماد زيادة مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

الأكثر قراءة

موعد مباراة ديربي الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

بعد بلوغ خدمة الدين 28 مليار دولار، خبير اقتصادي يكشف حلا للعجز المالي في مصر

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن مسلمة "أوصاه النبي بأن يكسر سيفه ويلزم بيته"

وزير السياحة: أتوقع دخول 15 ألف زائر للمتحف الكبير يوميًا بعد الافتتاح الرسمي

عضو مجلس إدارة الأهلي السابق يوجه رسالة للخطيب بعد الفوز بانتخابات الأحمر

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بالخير والسعادة القادمة

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن مسلمة "أوصاه النبي بأن يكسر سيفه ويلزم بيته"

المزيد
الجريدة الرسمية