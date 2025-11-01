مصرع سيدة أسفل عجلات ترام الرمل بالإسكندرية

لقت سيدة مصرعها بمحافظة الإسكندرية اليوم، دهسا، أسفل عجلات ترام الرمل في الإبراهيمية، بعدما حاولت النزول قبل دخول الترام المحطة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد دهس ترام لسيدة في محطة الإبراهيمية، وانتقل ضباط الشرطة رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة سيدة مسجاة على شريط الترام، وبها إصابات وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

وجرى نقلها إلى المشرحة، وتبين أن المتوفاة كانت تستقل ترام الرمل، وحاولت النزول من العربة قبل دخول الترام المحطة إلا أن الباب أغلق على حقيبتها؛ مما أدى لسقوطها أسفل العجلات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق.

