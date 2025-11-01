محافظ الإسكندرية يستقبل وفد رؤساء اللجان التنفيذية لوكالات الأمم المتحدة

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وفد رؤساء اللجان التنفيذية لوكالات الأمم المتحدة خلال زيارتهم إلى مركز التدريب والتشغيل المهني (VTEC) بنطاق حي غرب.

حيث شهد الوفد فعاليات برنامج التدريب المهني للاجئين والمجتمعات المضيفة، الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي (WFP) بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور السفيرة أليسا جولبرج، رئيسة المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والممثلة الدائمة لكندا لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، والأستاذ محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وتأتي الزيارة ضمن الجولة الميدانية للوفد رفيع المستوى من رؤساء وأعضاء اللجان التنفيذية لعدد من منظمات الأمم المتحدة، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، دعمًا لجهود الحكومة المصرية في استضافة الفئات المتضررة من الأزمات والنزاعات، وتعزيز قدراتهم على الاندماج والمشاركة في التنمية.

وخلال كلمته، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عيد الفتاح السيسي تبنت نهجًا إنسانيًا فريدًا وشاملًا في التعامل مع قضية اللاجئين يقوم على مبدأ الدمج الكامل داخل المجتمع المصري، فقد وفّرت الدولة للاجئين الخدمات الأساسية نفسها التي يتمتع بها المواطن المصري بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية، وفرص العمل، والمشاركة المجتمعية، دون أي تفرقة أو تمييز.

وقال: تثمن الدولة أهمية التعاون مع المنظمات الدولية في تنفيذ البرامج التنموية التي تمكّن الشباب والسيدات من اكتساب المهارات اللازمة للانخراط الفعّال في سوق العمل، مشيدًا بالدور الإنساني والإنمائي الذي تقوم به مؤسسات الأمم المتحدة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في الدول المستضيفة.

كما أوضح أن محافظة الإسكندرية تُعد من المحافظات الرائدة في تنفيذ أنشطة البرنامج الداعمة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث شهدت المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات النوعية ضمن الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي في مصر (2023–2028)، تضمنت تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لما يقرب من 24 ألف شخص من المتضررين من الأزمات، وتنفيذ 113 دورة تدريبية مهنية بمشاركة أكثر من 2800 متدرب، بالإضافة إلى دعم أكثر من 150 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا بالتعاون مع مؤسسات التدريب المهني بالمحافظة.

وفي كلمتها، أعربت السفيرة أليسا جولبرج عن سعادتها بزيارة مدينة الإسكندرية، مشيدةً بما تقدمه المحافظة من نموذج إنساني يحتذى به في دعم اللاجئين وتمكينهم من الاندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأشادت جولبرج بجهود جمعية رجال أعمال الإسكندرية ومركز التدريب والتشغيل المهني (VTEC)، مؤكدةً أن ما تشهده المحافظة من تعاون مثمر بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية يمثل نموذجًا رائدًا في العمل التنموي والإنساني.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد هنو أن مركز التدريب يعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق العشوائية والمهمشة، من خلال برامج ريادة الأعمال والتدريب والتأهيل المهني، مشيرًا إلى أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) بدأ منذ أعوام ويمثل رحلة مثمرة من الشراكة والعمل المشترك.

ويستهدف البرنامج تدريب نحو 1300 مستفيد على 28 مهارة مهنية مطلوبة في سوق العمل، وقد تم تدريب أكثر من 3500 مستفيد بمحافظة الإسكندرية منذ انطلاق المبادرة مطلع عام 2024، والتي تركز على تطوير المهارات المهنية والحرفية ودعم المشروعات الصغيرة ومبادرات العمل من المنزل.

وخلال الزيارة، تفقد الوفد ورش التدريب بالمركز، كما عقد لقاءات مع المشاركين في برامج التدريب المهني التابعة لبرنامج الأغذية العالمي والمستفيدين من برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالإضافة إلى تفقد معرض المنتجات اليدوية المنفذة خلال ورش التدريب.

وشارك في الزيارة كل من أندريا سوسا، رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممثل الدائم لجمهورية الإكوادور لدى الأمم المتحدة، ونيكولا كلاس رئيس المجلس التنفيذى الممثلة الدائمة للسويد لدى الامم المتحدة un women، وجونيبك حكمت، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسف وسفير طاجيكستان لدى الأمم المتحدة.

