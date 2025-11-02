حالات إلغاء تخصيص وحدات بيتك في مصر

الأحد 02 نوفمبر 2025
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد الحجز الإلكتروني واختيار شقق بيتك فى مصر للمصريين العاملين بالخارج، والتى تطرحها بعدد من المدن الجديدة بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، وذلك يوم 8 نوفمبر المقبل.

وحددت الوزارة حالات إلغاء تخصيص الشقق وهي كالتالي:

ﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ:

-اﻛﺘﺸﺎف أو ﻇﻬﻮر أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﺸﺮوط اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬه اﻟﻜﺮاﺳﺔ.

-ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ واﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺴﺪاد وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ [(%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5)] ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺴﺪاد].

-ﻋﺪم ﺳﺪاد ﻗﺴﻄﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﺪاد.

-اﻟﺘﻨﺎزل أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ.   

-ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة.

-ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻻﺳﺘﻼم ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم.

 

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻼم ﻫﻲ:

 ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5) ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء، وذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 500 دولار.

 

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻼم ﻫﻲ:

ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5) ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء، وذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺼﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﻐﺎل اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻮاﻗﻊ (%7) ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻮﺣﺪة وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 500 دولار.

وﻓﻲ ﺿﻮء أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻮﺣﺪ رﻗﻢ (119) ﻟﺴﻨﺔ (2008) وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻦ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺴﺪاد ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ (%10) ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺗﺴﺪد ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ (%9) ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ + (%1) ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺴﺎب ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻠﻮدﻳﻌﺔ ﻓﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ، وﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.

ويلتزم اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺴﺪاد ﻓﺮق ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻦ أو ﺷﺮﻛﺔ إدارة ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ. اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻋﻠى اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺸﺮوع، وﻳﻌﺘﺒﺮذﻟﻚ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة، وﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻄﺮق اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ.

وﺗﺤﺪد ﻣﺼﺎرﻳﻒاﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺳﻨﻮﻳًﺎ وﺗﺨﺘﻠﻒﻣﻦ وﺣﺪة إﻟﻰ أﺧﺮى ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺴﺎﺣﺘﻬﺎ واﻟﺪور اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻪ .. إﻟﺦ.

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺑﻜﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻧﺎﻓﺬة وﻣﻨﺘﺠﺔ ﻵﺛﺎرﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ، ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ هي اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء وودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺼﻢ.

