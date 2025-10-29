الأربعاء 29 أكتوبر 2025
تجديد حبس عصابة الشهادات العلمية المضروبة في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح مدينة نصر تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية غير معتمدة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمين أنشأوا كيانًا تعليميًا وهميًا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وروّجوا عبر وسائل مختلفة لحصول المتدربين على شهادات تؤهلهم للالتحاق بوظائف داخل كبرى الشركات والمؤسسات “على غير الحقيقة”، مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين داخل مقر الكيان، وبحوزتهم عدد كبير من الملفات والشهادات والكروت التعريفية والاستمارات الخاصة بالمكان، إضافة إلى جهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية تثبت نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

