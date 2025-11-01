السبت 01 نوفمبر 2025
أون سبورت تنقل نهائي مونديال اليد للناشئين بين مصر وألمانيا

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، مواجهة قوية أمام منتخب ألمانيا في نهائي بطولة كأس العالم في نسختها الأولى المقامة حاليا بالمغرب، وتستمر حتى يوم 2 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وألمانيا اليوم السبت، وتنطلق في الـ9:15 مساء بتوقيت القاهرة.

أون سبورت تنقل مباراة مصر وألمانيا

وأعلنت قنوات أون سبورت، نقلها لمباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة كأس العالم للناشئين، على أن يرافق المواجهة ستوديو تحليلي بمشاركة عدد من خبراء كرة اليد.

وكان المنتخب قد تأهل للدور قبل النهائي، بعد تصدر ترتيب مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة، محققا الفوز في 3 مواجهات أمام البرازيل وأمريكا والمغرب.

مشوار منتخب مصر في كأس العالم

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (35) - (26) البرازيل

مصر (42) - (22) أمريكا

مصر (32) - (20) المغرب

قبل النهائي

مصر (31) - (28) إسبانيا

النهائي

مصر × ألمانيا

وشهدت منافسات الدور قبل النهائي، فوز منتخب مصر على إسبانيا بنتيجة (31-28)، وفوز منتخب ألمانيا على المنتخب القطري بنتيجة (39-22).

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين كلا من:

وتضم بعثة المنتخب كلا من: خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة، وعماد إبراهيم المدير الفني، ورامي يوسف مدربا عاما، ومحمد عبد المنعم مدربا لحراس المرمى، وتوفيق البطاوي مديرا إداريا، وعصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي، وهشام رمضان محللا للأداء الفني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

