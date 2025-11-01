طائرة خرجت عن السيطرة أثناء الهبوط، حادث في مطار تبريز بإيران

وقع حادث في مطار تبريز الإيراني، حيث خرجت طائرة تدريبية فوق خفيفة عن السيطرة أثناء الهبوط على المدرج 30L واصطدمت بأحد المباني الجانبية للمطار.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإنه لم يصب الطيار بأي أذى وغادر الطائرة بسلام، لكن الطائرة تعرضت لأضرار.

وتم التعامل مع الحادث فورا من قبل إدارة السلامة والإطفاء في المطار، ولم تتأثر حركة الطيران واستمرت الرحلات بشكل طبيعي بدون توقف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.