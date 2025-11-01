السبت 01 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

الأهلي والمصري، فيتو
الأهلي والمصري، فيتو

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، مساء غد الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة عشرة من عمر المسابقة، في الثامنة مساء وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري. 

ويسعى الأهلي لتعويض تعادله الأخير أمام بتروجت واستعادة صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح المصري بقيادة جهازه الفني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة النادي الأهلي وبتروجت بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مؤخرًا على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
سجل هدف بتروجت حامد حمدان في الدقيقة ١٢، وسجل هدف التعادل للأهلي نيس جراديشار في  الدقيقة ٦١.

