السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من خالد مرتجي بعد فوزه باكتساح في انتخابات الأهلي

خالد مرتجي، فيتو
خالد مرتجي، فيتو

في أول تعليق له، وجه خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، الشكر للجمعية العمومية بعد فوزه باكتساح في انتخابات النادي.

وكان المستشار زكي شلقامي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، أعلن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للقلعة الحمراء للفترة المقبلة لمدة أربع سنوات، وذلك عقب انتخابه خلال الجمعية العمومية التي أقيمت أمس الجمعة. 

وقال “مرتجي” على صفحته بـ"فيس بوك": "اللهم لك الحمد ولك الشكر.. شكرًا للجمعية العمومية المحترمة التي منحتني ثقتها لكي أمثلها في مجلس إدارة النادي الأهلي كأمين للصندوق وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون دائمًا عند حسن ظنهم ويظل دائمًا وأبدًا ‎#الأهلي_فوق_الجميع".

مجلس الإدارة الجديد للنادي الأهلي 

وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي رسميًّا لمدة أربع سنوات مقبلة كالتالي: محمود الخطيب، رئيسًا، فيما تولى منصب نائب الرئيس ياسين منصور، وخالد مرتجي في منصب أمين الصندوق.

وضمتْ العضوية فوق السن كلًّا من: “سيد عبد الحفيظ، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، أحمد حسام عوض، وحازم هلال”.

أما العضوية تحت السن تضم كلًّا من: إبراهيم العامري ورويدا هشام. 


وجاءت نتائج التصويت الرسمية على المناصب المختلفة في النادي الأهلي على النحو التالي:

منصب رئيس النادي: محمود الخطيب – 10363 صوتًا
منصب نائب الرئيس: ياسين منصور – 10913 صوتًا
منصب أمين الصندوق: خالد مرتجي – 10692 صوتًا
أما على مقاعد العضوية فوق السن فجاءت النتائج كالتالي:
أحمد حسام عوض – 10011 صوتًا
سيد عبد الحفيظ – 10260 صوتًا
حازم هلال – 9949 صوتًا
طارق قنديل – 10079 صوتًا
محمد الجارحي – 10110 أصوات
محمد الدماطي – 10083 صوتًا
محمد الغزاوي – 9794 صوتًا
وفي مقاعد العضوية تحت السن:
إبراهيم العامري – 10216 صوتًا
رويدا هشام – 10170 صوتًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خالد مرتجى أمين صندوق النادي الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب ياسين منصور

الأكثر قراءة

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالأزمات المالية والديون

حدث القرن، رابط مشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

تصل إلى 56 جنيها، قفزة مفاجئة في أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بيان عاجل من ملك المغرب بعد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

أول تعليق من خالد مرتجي بعد فوزه باكتساح في انتخابات الأهلي

بالأرقام، نتائج التصويت في انتخابات الأهلي ومفاجأة عن عدد أصوات ياسين منصور

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

خدمات

المزيد

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية