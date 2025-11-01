أول تعليق من خالد مرتجي بعد فوزه باكتساح في انتخابات الأهلي

في أول تعليق له، وجه خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، الشكر للجمعية العمومية بعد فوزه باكتساح في انتخابات النادي.

وكان المستشار زكي شلقامي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، أعلن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للقلعة الحمراء للفترة المقبلة لمدة أربع سنوات، وذلك عقب انتخابه خلال الجمعية العمومية التي أقيمت أمس الجمعة.

وقال “مرتجي” على صفحته بـ"فيس بوك": "اللهم لك الحمد ولك الشكر.. شكرًا للجمعية العمومية المحترمة التي منحتني ثقتها لكي أمثلها في مجلس إدارة النادي الأهلي كأمين للصندوق وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون دائمًا عند حسن ظنهم ويظل دائمًا وأبدًا ‎#الأهلي_فوق_الجميع".

مجلس الإدارة الجديد للنادي الأهلي

وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي رسميًّا لمدة أربع سنوات مقبلة كالتالي: محمود الخطيب، رئيسًا، فيما تولى منصب نائب الرئيس ياسين منصور، وخالد مرتجي في منصب أمين الصندوق.

وضمتْ العضوية فوق السن كلًّا من: “سيد عبد الحفيظ، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، أحمد حسام عوض، وحازم هلال”.

أما العضوية تحت السن تضم كلًّا من: إبراهيم العامري ورويدا هشام.



وجاءت نتائج التصويت الرسمية على المناصب المختلفة في النادي الأهلي على النحو التالي:

منصب رئيس النادي: محمود الخطيب – 10363 صوتًا

منصب نائب الرئيس: ياسين منصور – 10913 صوتًا

منصب أمين الصندوق: خالد مرتجي – 10692 صوتًا

أما على مقاعد العضوية فوق السن فجاءت النتائج كالتالي:

أحمد حسام عوض – 10011 صوتًا

سيد عبد الحفيظ – 10260 صوتًا

حازم هلال – 9949 صوتًا

طارق قنديل – 10079 صوتًا

محمد الجارحي – 10110 أصوات

محمد الدماطي – 10083 صوتًا

محمد الغزاوي – 9794 صوتًا

وفي مقاعد العضوية تحت السن:

إبراهيم العامري – 10216 صوتًا

رويدا هشام – 10170 صوتًا

