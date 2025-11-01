السبت 01 نوفمبر 2025
السيطرة على حريق في شقة سكنية بشبرا الخيمة

حريق في شقة سكنية
حريق في شقة سكنية بالقليوبية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب في الطابق الثالث، داخل شقة سكنية مكونة من ثلاث غرف وصالة، في عقار مكون من خمس طوابق، بحي غرب شبرا الخيمة.

استدعاء مالك عقار نشب بداخله حريق في القليوبية

حبس 9 أشخاص بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء في القليوبية

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بنشوب حريق في شقة بشبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه بشكل كامل قبل أن يمتد إلى باقي أجزاء الشقة أو العقار، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو أضرار مادية كبيرة، كما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق في أسباب الحريق.

وأشارت الحماية المدنية إلى أن الوضع الآن آمن تمامًا، ولا توجد أي تهديدات أو مخاطر إضافية في الموقع.

الجريدة الرسمية