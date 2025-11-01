السيطرة على حريق في شقة سكنية بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب في الطابق الثالث، داخل شقة سكنية مكونة من ثلاث غرف وصالة، في عقار مكون من خمس طوابق، بحي غرب شبرا الخيمة.

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بنشوب حريق في شقة بشبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه بشكل كامل قبل أن يمتد إلى باقي أجزاء الشقة أو العقار، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو أضرار مادية كبيرة، كما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق في أسباب الحريق.

وأشارت الحماية المدنية إلى أن الوضع الآن آمن تمامًا، ولا توجد أي تهديدات أو مخاطر إضافية في الموقع.

