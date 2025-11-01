السبت 01 نوفمبر 2025
تأجيل محاكمة عصابة السرقة بالإكراه في حدائق القبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة حدائق القبة إلى جلسة 3 نوفمبر الجاري.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون سبتمبر الماضي كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين أثناء سيرهم بشوارع دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جذبا هاتف وحقيبة “م. أ”، طالب، عن طريق المغافلة حال سيره بالطريق العام، ولدى فرارهما بالمسروقات أشهر أحدهما في وجهه سلاحا أبيض عبارة عن مطواة، فتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الهاتف الخاص بالمجني عليه وحقيبته وتحتوي على لاب توب ومبلغ مالي قدره ألف جنيه.

كما حاز المتهمان وأحرزا سلاحا أبيض "مطواة" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.


البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من أحد المواطنين يفيد فيه بتعرضه للسرقة بالإكراه حال سيره بأحد شوارع منطقة حدائق القبة.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهمان وتبين أنهما عاطلان.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

