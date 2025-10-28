الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

30 أكتوبر موعد محاكمة عاطلين بتهمة سرقة المواطنين في حدائق القبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت  محكمة جنايات القاهرة 30 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. 


وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون سبتمبر الماضي كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين أثناء سيرهم بشوارع دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جذبا هاتف وحقيبة “م. أ”، طالب، عن طريق المغافلة حال سيره بالطريق العام، ولدى فرارهما بالمسروقات أشهر أحدهما في وجهه سلاحا أبيض عبارة عن مطواة، فتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الهاتف الخاص بالمجني عليه وحقيبته وتحتوي على لاب توب ومبلغ مالي قدره ألف جنيه.

كما حاز المتهمان وأحرزا سلاحا أبيض "مطواة" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من أحد المواطنين يفيد فيه بتعرضه للسرقة بالإكراه حال سيره بأحد شوارع منطقة حدائق القبة.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهمان وتبين أنهما عاطلان.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

