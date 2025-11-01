السبت 01 نوفمبر 2025
خارج الحدود

توثيق 259 اعتداءً إسرائيليًّا على فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون

اعتداءات المستوطنين
اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان اليوم السبت إنها وثقت 259 اعتداء على فلسطينيين نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون خلال موسم قطف الزيتون.

تقرير أممي: موسم الزيتون بالضفة شهد أعلى مستوى لهجمات المستوطنين

وفي السياق ذاته قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن موسم الزيتون الحالي في الضفة شهد أعلى مستوى لهجمات المستوطنين منذ 5 سنوات.

ويواصل المستوطنون منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لجني ثمار الزيتون في قرى وبلدات الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك ضمن خطة حكومة الاحتلال المتطرفة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والشروع في ضم الضفة الغربية وقطاع غزة.

