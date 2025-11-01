محمود عباس يشيد بمواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي العميق ولمواقف مصر الثابتة قيادة وحكومة وشعبًا تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية ومنع التهجير وتقديم المساعدات الإنسانية.

رؤساء تحرير الصحف المصرية

والتقى رئيس فلسطين محمود عباس خلال الساعات الماضية مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من كبار الكتاب والصحفيين المصريين، وذلك على هامش زيارته إلى القاهرة للمشاركة في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير المقررة اليوم السبت.

آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

وأطلع الرئيس الفلسطيني رؤساء التحرير والكتاب والصحفيين على آخر مستجدات الساحة الفلسطينية والتطورات السياسية في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة فضلا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع وأهمية مواصلة الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار إدخال المساعدات والذهاب لإعادة الإعمار ومنع التهجير والضم.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

كما أطلعهم عباس على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستعمرين مشددا خلال اللقاء على أهمية الدور العربي، وخاصة المصري في دعم القضية الفلسطينية وحماية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

تحقيق السلام العادل والشامل

وأعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي العميق، ولمواقف مصر الثابتة قيادةً وحكومةً وشعبًا تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها المتواصل لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومنع التهجير، وتقديم المساعدات الانسانية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالدور المسؤول الذي يضطلع به الإعلام المصري في نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام العربي والدولي مؤكدا “كان ولا يزال شريكا أساسيا في الدفاع عن حقوقنا الوطنية”.

وثمن التزام الصحفيين والإعلاميين المصريين ومواقفهم وجهودهم المتواصلة في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية لدى شعوب العالم.

