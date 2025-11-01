السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محمود عباس يشيد بمواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني والكاتب الصحفي عصام كامل، فيتو
ads

أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي العميق ولمواقف مصر الثابتة قيادة وحكومة وشعبًا تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية ومنع التهجير وتقديم المساعدات الإنسانية.

رؤساء تحرير الصحف المصرية

والتقى رئيس فلسطين محمود عباس خلال الساعات الماضية مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من كبار الكتاب والصحفيين المصريين، وذلك على هامش زيارته إلى القاهرة للمشاركة في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير المقررة اليوم السبت.

آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

وأطلع الرئيس الفلسطيني رؤساء التحرير والكتاب والصحفيين على آخر مستجدات الساحة الفلسطينية والتطورات السياسية في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة فضلا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع وأهمية مواصلة الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار إدخال المساعدات والذهاب لإعادة الإعمار ومنع التهجير والضم.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

كما أطلعهم عباس على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستعمرين مشددا خلال اللقاء على أهمية الدور العربي، وخاصة المصري في دعم القضية الفلسطينية وحماية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

تحقيق السلام العادل والشامل

وأعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي العميق، ولمواقف مصر الثابتة قيادةً وحكومةً وشعبًا تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها المتواصل لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومنع التهجير، وتقديم المساعدات الانسانية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالدور المسؤول الذي يضطلع به الإعلام المصري في نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام العربي والدولي مؤكدا “كان ولا يزال شريكا أساسيا في الدفاع عن حقوقنا الوطنية”.

وثمن التزام الصحفيين والإعلاميين المصريين ومواقفهم وجهودهم المتواصلة في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية لدى شعوب العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفلسطيني السيسي محمود عباس

الأكثر قراءة

أبو مازن: لن يحكم غزة إلا الفلسطينيون، مصر والأردن خاضا معركة شرسة لإجهاض التهجير، وهذه النقاط الـ 8 التي نناقشها مع الفصائل

رضاء الإله عن مصر، خريطة سقوط الأمطار بالتزامن مع احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير

يصل إلى 6 جنيهات، انخفاض مبشر في سعر الفراخ اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

عودة الموجة الحارة بالصعيد والقاهرة تسجل 29، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

الزمالك يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع 5 جنيهات في البرتقال والعنب المستورد يسجل 150 جنيها

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع المكرونة السويسي 5 جنيهات

10 معلومات ترصد تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية