مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

توتنهام وتشيلسي
الدوري الإنجليزي، تشهد الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي اليوم السبت إقامة سبعة مباريات على رأسها مباراة توتنهام ضد تشيلسي ومباراة ليفربول ضد أستون فيلا.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


برايتون  - ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

بيرنلي  - آرسنال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

كريستال بالاس-  برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

فولهام   - وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

نوتنجهام فوريست  - مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

توتنهام هوتسبير  - تشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول -   أستون فيلا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وجاءت المواعيد الكاملة للجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي كالتالي..

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي


السبت 1 نوفمبر 2025

برايتون ضد ليدز يونايتد - 5 مساءً  
بيرنلي ضد أرسنال - 5 مساءً  
كريستال بالاس ضد برينتفورد - 5 مساءً 
فولهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساءً  
نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 5 مساءً  
توتنهام ضد تشيلسي - 7:30 مساءً 
ليفربول ضد أستون فيلا - 10 مساءً

الأحد 2 نوفمبر 2025
وست هام ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً
مانشستر سيتي ضد بورنموث - 6:30 مساءً


الاثنين 3 نوفمبر 2025
سندرلاند ضد إيفرتون - 10 مساءً

 

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة العاشرة المقرر انطلاقها اليوم السبت.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت بالجولة العاشرة 


1- آرسنال 22 نقطة

2- بورنموث 18 نقطة

3- توتنهام هوتسبير 17 نقطة

4- سندرلاند 17 نقطة

5- مانشستر سيتي 16 نقطة

6- مانشستر يونايتد 16 نقطة

7- ليفربول 15 نقطة

8- أستون فيلا 15 نقطة

9- تشيلسي 14 نقطة

10- كريستال بالاس 13 نقطة

11- برينتفورد 13 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

13- برايتون 12 نقطة

14- إيفرتون 11 نقطة

15- ليدز يونايتد 11 نقطة

16- بيرنلي 10 نقاط

17- فولهام 8 نقاط

18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

19- وست هام 4 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

