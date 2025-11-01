السبت 01 نوفمبر 2025
رياضة

أرقام مواجهات ليفربول وأستون فيلا قبل مباراة الليلة في البريميرليج

ليفربول
ليفربول

يستضيف فريق ليفربول، مساء اليوم السبت نظيره أستون فيلا، على أرضية ملعب آنفيلد ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاريخ مواجهات ليفربول وأستون فيلا

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات، التقي ليفربول وأستون فيلا في عدد 201 مباراة في جميع المسابقات، حقق الريدز الفوز في 102 مباراة مقابل الخسارة في عدد 58 مباراة وحسم التعادل عدد 41 مباراة وأحرز ليفربول 361 هدفا فيما استقبلت شباكه 283 هدفا.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام أستون فيلا 

تُذاع مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويأمل ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، مصالحة جماهيره بعدما عانى من 4 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي مؤخرًا، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد وبرينتفورد.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الثامن بنفس العدد من النقاط.

