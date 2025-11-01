نادي سموحة في الإسكندرية ينظم فعالية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة تحت السن

نظّم نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية فعالية خاصة بالمرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي تحت السن، وذلك تحت رعاية المهندس “محمد فرج عامر” رئيس النادي.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيمان جابر، عضو مجلس الإدارة، واللواء أحمد سعيد، المدير التنفيذى للنادى.

أُقيمت الفعالية في قاعة الـVIP بمقر النادي، حيث قدّم المرشحون أنفسهم أمام الحضور، مستعرضين السيرة الذاتية الخاصة بكل منهم، إلى جانب أفكارهم وبرامجهم الانتخابية التي تهدف إلى خدمة أعضاء النادي وتعزيز مسيرة التطوير بنادي سموحة.

