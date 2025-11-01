السبت 01 نوفمبر 2025
محافظات

نادي سموحة في الإسكندرية ينظم فعالية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة تحت السن

نادي سموحة الرياضي
نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، فيتو

نظّم نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية فعالية خاصة بالمرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي تحت السن، وذلك تحت رعاية المهندس “محمد فرج عامر” رئيس النادي.

نانسي عجرم تتألق في حفل ألمانيا وسط حضور كامل العدد (صور)

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

جاء ذلك بحضور المهندسة إيمان جابر، عضو مجلس الإدارة، واللواء  أحمد سعيد، المدير التنفيذى للنادى.

أُقيمت الفعالية في قاعة الـVIP بمقر النادي، حيث قدّم المرشحون أنفسهم أمام الحضور، مستعرضين السيرة الذاتية الخاصة بكل منهم، إلى جانب أفكارهم وبرامجهم الانتخابية التي تهدف إلى خدمة أعضاء النادي وتعزيز مسيرة التطوير بنادي سموحة.

بالاسكندرية نادي سموحة انتخابات نادي سموحة

