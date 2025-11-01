بعد رصد مسيرة مجهولة، تعليق الطيران في مطار برلين وتحويل الرحلات إلى مدن أخرى

توقفت حركة الطيران في مطار برلين، الجمعة، بعد رصد تحليق طائرات مسيرة مجهولة، وفق ما كشف عنه متحدث باسم المطار، في أحدث إنذار ضمن سلسلة حوادث مماثلة في أوروبا.

وقال المتحدث إن الملاحة الجوية عُلقت بين الساعة 8:08 مساء (19:08 بتوقيت جرينيتش) و9:58، وتم تحويل سلسلة كاملة من الرحلات الجوية إلى مدن ألمانية أخرى خلال فترة إغلاق المطار، وفق "فرانس برس".



أفادت وكالة Bloomberg بأن العمل في مطار برلين براندنبورج (BER) تعطل مؤقتًا مساء يوم 31 أكتوبر بسبب اكتشاف طائرة بدون طيار مجهولة الهوية في الأجواء.



وأشارت الوكالة إلى أنه بسبب ذلك، تم تحويل العديد من الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.

ووفق معلومات الوكالة، استأنف المطار عملياته كالمعتاد، بعد نحو ساعة وعشرين دقيقة.

في وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت عن خطط لإنشاء وحدة شرطة لمكافحة الطائرات بدون طيار، ووعد بتوسيع التعاون في هذا المجال مع أوكرانيا وإسرائيل والشركاء الأوروبيين.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عُقد في ميونخ عقب اجتماعه مع نظرائه من عدة دول أوروبية والمفوض الأوروبي للأمن والهجرة، ماغنوس برونر: "سنقوم بإنشاء وحدة خاصة بنا لمكافحة الطائرات بدون طيار ضمن الشرطة الفيدرالية".

منذ بداية أكتوبر، تم وقف الرحلات الجوية في مطار ميونخ عدة مرات بسبب طائرة مُسيَّرة. وزعمت صحيفة بيلد، بأن الحديث يدور عن مسيرات جوية تستخدم للاستطلاع العسكري.

