مساعد وزير الآثار الأسبق: المتحف المصري الكبير إنجاز قومي بحجم مشروع السد العالي

اعتبر الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار الأسبق، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يشكل حدثًا تاريخيًا مهمًا لا يقل شأنًا عن افتتاح السد العالي، مؤكدًا أن المشروع يعكس عزيمة الشعب المصري والقيادة السياسية على إنجاز صرح وطني ضخم رغم كل التحديات.

وأضاف عبد اللطيف، خلال استضافته في برنامج "العاشرة" من تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ على قناة إكسترا نيوز: "المتحف الكبير يجسد بهجة غير عادية لدى جميع أطياف الشعب المصري، ويظهر معدن المصريين الأصيل وقدرتهم على التكاتف حول الإنجازات الوطنية، من خلال الزخم الإعلامي والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى ارتداء الزي الفرعوني".

مشروع قومي واجه التحديات

وأوضح أن المتحف المصري الكبير يشبه السد العالي في كونه مشروعًا قوميًّا للدولة واجه صعوبات كبيرة، منها رفض التمويل الدولي والتحديات الاقتصادية والسياسية، لكنه تم إنجازه بعزيمة وإصرار.

وأشار إلى أن فترة الاضطرابات بين 2011 و2014 شكلت تحديًا إضافيًا، إلا أن الدعم المستمر من القيادة السياسية والحكومات المتعاقبة ساهم في استمرار المشروع حتى افتتاحه بعد 23 سنة من العمل المكثف.

أكبر متحف للآثار المصرية في العالم

وختم الدكتور عبد اللطيف حديثه مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير يمثل أكبر متحف للآثار المصرية في العالم، ويعد أعظم تجسيد لحضارة مصرية تمتد لآلاف السنين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يليق بتاريخ مصر وحضارتها العريقة.

