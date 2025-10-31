افتتاح المتحف المصري الكبير، الإسكندرية تواكب الحدث العالمي بشاشات عملاقة بميادين المدينة

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تجهيز ٢٢ شاشة عرض بمناطق متفرقة بالمحافظة لنقل فعاليات الافتتاح العالمي بالبث المباشر، ليتمكن المواطنين من متابعة هذا الحدث التاريخي والثقافي الكبير في أجواء وطنية مميزة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الإسكندرية على المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يجسد فخر المصريين بحضارتهم العريقة، مشيرًا إلى أن البث سيتضمن الفعاليات الرسمية إلى جانب مواد ترويجية ووثائقية تُبرز عظمة المتحف وأهميته الأثرية والسياحية.

وأوضح أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان سير عملية البث بسلاسة، وتخصيص فرق فنية ميدانية لمتابعة الشاشات والتعامل الفوري مع أي أعطال، بما يضمن تقديم صورة مشرفة تليق باسم مصر.

وأكد الفريق أحمد خالد أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد تتويجًا لمسيرة من الإنجازات المتواصلة التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على التراث الإنساني وتعزيز مكانة مصر الحضارية على الساحة الدولية. وسيمثل هذا الافتتاح محطة جديدة في مسار الجمهورية الجديدة، تعكس ما وصلت إليه الدولة من تقدم ونهضة شاملة في مختلف المجالات، وتؤكد قدرتها على تحويل الحلم إلى واقع يليق بعظمة مصر وتاريخها العريق.

ومن المقرر أن تُوزع شاشات العرض في ٢٢ موقعًا بمختلف أحياء المحافظة، من بينها:

( القلعة - دوران الشاطبي أمام مستشفى الشاطبي – محطة الرمل سينما امير – حديقة سعد زغلول – ميدان المنشية – – كوبري محرم بك المتجه للكورنيش – الجزيرة الوسطى أمام كارفور – أمام إشارة مرور كارفور – سور نادي سموحة – منطقة سابا باشا بطريق الكورنيش – قبل مدخل شارع النقل والهندسة بمنطقة سموحة – أمام فندق جولدن جويل سيدي جابر – شارع المشير بسيدي جابر – مساكن مصطفى كامل – ستانلي – بئر مسعود – دوران جيهان – شاطئ المحروسة – ميدان المندرة – ميدان شهر العسل – بجوار حي العجمي.

