العلمين الجديدة تستعد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير

شاشات عرض العلمين
شاشات عرض العلمين الجديدة، فيتو

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، استعداد المدينة للمشاركة في الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، غدا السبت، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح رئيس الجهاز أن جهاز المدينة انتهى من تجهيز مواقع مخصصة لعرض مراسم الاحتفال مباشرة على شاشات عرض كبرى في عدد من المناطق الحيوية بالمدينة، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين والزوار لمتابعة هذا الحدث القومي في أجواء احتفالية تعكس عظمة المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن شاشات العرض ستتوزع في ثلاثة مواقع رئيسية وهي، الشاشة الرئيسية بمدخل مدينة العلمين الجديدة، وشاشات Rixos الخارجية المطلة على المنطقة الشاطئية، وشاشات مول نورث سكوير.

وأكد رئيس الجهاز أن مدينة العلمين الجديدة تحرص على المشاركة في جميع الفعاليات الوطنية الكبرى، التي تُجسد فخر المصريين بتاريخهم العريق وإنجازاتهم الحديثة.

رئيس مدينة العلمين: نستعد لافتتاح المتحف المصري ومبروك لكل المصريين

