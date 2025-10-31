يوسف القعيد عن المتحف الكبير: هرم رابع شيدته مصر الحديثة

وصف الكاتب والروائي يوسف القعيد افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه حدث استثنائي يعادل في رمزيته بناء الأهرامات الثلاثة، مشيرًا إلى أنه يمثل "الهرم الرابع" الذي تبنيه مصر في العصر الحديث.



وقال القعيد: "ده حدث كبير جدًا ومن الأحداث الكبرى والعظيمة، والتعبير اللي أنا كتبته في مقالي إن ده الهرم الرابع بنبنيه الآن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيبنيه المصريون جميعًا بهذه القيادة الوطنية العظيمة".

المتحف المصري الكبير.. صرح خالد للأجيال

وأكد القعيد أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد منشأة ثقافية أو أثرية، بل صرح خالد يحمل قيمة تاريخية خالدة ستبقى مع المصريين لعقود طويلة، مضيفًا أن أهميته تتجلى بمرور الزمن، مثلما خلدت الأهرامات حضارة المصريين القدماء.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "كل الكلام" الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة الشمس، أن هذا المشروع يمثل لحظة فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، باعتباره من أعظم المشروعات الحضارية والثقافية التي تؤكد قدرة مصر على الجمع بين الماضي العريق والحاضر المشرق.



تحية تقدير لفاروق حسني

وفي لفتة إنسانية وتاريخية، وجه القعيد رسالة شكر وتقدير إلى وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، واصفًا إياه بأنه صاحب الفكرة الأولى لإنشاء المتحف المصري الكبير.

وقال القعيد:"فاروق حسني أول من تكلم عن هذا المتحف، وأنا أوجه له الشكر وأشكره وأشكره باسم كل المصريين.. لابد أن مصر كلها تقول له شكرًا على فكرته وعلى تنفيذها وعلى خروجها للنور بهذه الطريقة غير العادية".

المثقفون في قيادة الفكرة الوطنية

وأشاد يوسف القعيد بدور المثقفين والمبدعين حين يتولون مناصب قيادية، معتبرًا أن فكرة المتحف دليل على رؤية المثقف الذي يسبق زمنه.

وأضاف: "فاروق حسني سبق زمنه وسبق وظيفته وسبق دوره، وأنا بعمل له وسام من حبة قلبي كمصري يشعر بالانتماء لوطنه ويقدر الدور الوطني العظيم الذي قدمه".

