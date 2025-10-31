استعدادا لمونديال 2034،السعودية تدشن ملعبا لكرة القدم على سطح ناطحة سحاب (فيديو)

كأس العالم 2024، كشفت تقارير إعلامية على منصة X ومواقع التواصل الاجتماعي، أن المملكة تستعد لتدشين ملعب أسطوري لكرة القدم، يقام أعلى ناطحة سحاب.

ملعب “نيوم” يتسع لـ46 ألف مشجع

وفيما وصفته بأنه حدث غير عادي، أكدت هذه التقارير أن السعودية قدمت مشروع أول ملعب في العالم على سطح ناطحة سحاب، بارتفاع 350 مترًا في المدينة المستقبلية The Line يفتتح ملعب “نيوم” في عام 2032، ويستوعب حوالي 46 ألف متفرج ويستضيف عدة مباريات من بطولة كأس العالم 2034، كما أعلن أنه سيعمل بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة.

🇸🇦

🔴غير عادي إطلاقًا

قدمت السعودية العربية مشروع أول ملعب في العالم على سطح ناطحة سحاب، والذي سيقع على ارتفاع 350 مترًا في المدينة المستقبلية The Line



سيفتتح ملعب NEOM في عام 2032، وسيستوعب حوالي 46 ألف متفرج وسيستضيف عدة مباريات من بطولة كأس العالم 2034، كما أعلن أنه سيعمل… pic.twitter.com/cyYxjFMge8 — الصين بالعربية (@mog_china) October 29, 2025

السعودية تفوز باستضافة مونديال 2034

وحصل ملف استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم FIFA™ 2034، على تقييم 419.8 من 500، حسب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم في تاريخ 30 نوفمبر 2024، ويعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.