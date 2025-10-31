الجمعة 31 أكتوبر 2025
استعدادا لمونديال 2034،السعودية تدشن ملعبا لكرة القدم على سطح ناطحة سحاب (فيديو)

السعودية تستضيف مونديال
السعودية تستضيف مونديال كرة القدم 2034، فيتو

كأس العالم 2024، كشفت تقارير إعلامية على منصة X  ومواقع التواصل الاجتماعي، أن المملكة تستعد لتدشين ملعب أسطوري لكرة القدم، يقام أعلى ناطحة سحاب.

 

ملعب “نيوم” يتسع لـ46 ألف مشجع

وفيما وصفته بأنه حدث غير عادي، أكدت هذه التقارير أن السعودية قدمت مشروع أول ملعب في العالم على سطح ناطحة سحاب، بارتفاع 350 مترًا في المدينة المستقبلية The Line يفتتح ملعب “نيوم” في عام 2032، ويستوعب حوالي 46 ألف متفرج ويستضيف عدة مباريات من بطولة كأس العالم 2034، كما أعلن أنه سيعمل بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة.

السعودية تفوز باستضافة مونديال 2034 

وحصل ملف استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم FIFA™ 2034، على تقييم 419.8 من 500، حسب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم في تاريخ 30 نوفمبر 2024، ويعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم.

