رهانات على ضعف الجنيه الإسترليني وسط مخاطر الموازنة البريطانية

تشير عقود الخيارات المرتبطة بالجنيه الإسترليني إلى أن التجار باتوا أكثر قلقًا حيال ميزانية الخريف في المملكة المتحدة، مع تركز رهانات على العملة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأظهرت بيانات جمعتها "بلومبرج" أن ما يقارب 80% من عقود خيارات زوج العملات اليورو والجنيه الإسترليني التي تنتهي في ذلك الشهر تميل نحو خسائر للإسترليني، كما تصب رهانات أصغر حجمًا في صالح اليورو حتى أواخر 2025 وبداية 2026.

الجنيه الإسترليني تحت الضغط

ويتعرض الجنيه الإسترليني لضغوط متزايدة قبيل إعلان وزيرة المالية رايتشل ريفز في 26 نوفمبر المقبل، والمتوقع أن تكشف خلاله عن زيادات ضريبية تطال المعاشات والعقارات والدخل لسد فجوة تمويل الحكومة.

وتتوقع "بلومبرج إيكونوميكس" أنها ستحتاج إلى زيادة الضرائب بما يصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني (47.3 مليار دولار).

وسجل الجنيه الإسترليني اليوم مستوى 0.8744 أمام العملة الأوروبية الموحدة، وهو الأدنى منذ 28 يوليو الماضي، بعد بيانات أظهرت تراجع الطلب على الصادرات البريطانية بأسرع وتيرة منذ أبريل المنصرم، ويتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل تراجع شهري رابع أمام اليورو، وهو أطول مسار خسائر منذ 7 سنوات.

وأوضح جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث الصرف الأجنبي في "دويتشه بنك"، إن المشكلات المالية التي تواجه المملكة المتحدة تطغى على أي توقعات بزيادة أسعار الفائدة من بنك إنجلترا المركزي كان من المفترض أن تدعم العملة، كما أن اعتقاد التجار بأن البنك المركزي الأوروبي أنهى بالفعل دورة خفض أسعار الفائدة يمنح اليورو دعمًا إضافيًا.

وتتزايد المؤشرات على ضعف الجنيه الإسترليني أمام اليورو، إذ أظهرت عقود "انعكاس المخاطر" أكثر مستويات التشاؤم تجاه الجنيه الإسترليني قبيل نهاية العام منذ أبريل الماضي.

عقود اليورو تتفوق

تشير التدفقات إلى أن التجار يتخذون مراكزًا استثمارية تتحسب لمزيد من ضعف الجنيه الإسترليني عبر عقود مختلفة الآجال، فيما أظهرت بيانات مؤسسة "ديبوزيتوري ترست أند كليرينج كوربوريشن" خلال الشهر الماضي أن عقود الخيارات المرتبطة باليورو فاقت غيرها بنسبة ثلاثة إلى واحد، وهو انحياز أقوى مقارنة بنسبة اثنين إلى واحد تقريبًا التي سُجلت خلال الصيف.

وسيؤدي اختراق مستوى الذروة المسجل في يوليو الماضي عند 0.87689 إلى دفع الجنيه الإسترليني نحو أضعف مستوى له منذ عامين، مع مراكز استثمارية في عقود خيارات بين مستويات 0.8750 و0.8900، إضافة إلى رهانات كبيرة على تجاوز مستوى 0.90.

في الوقت الراهن، يتضح تفضيل التجار لسوق عقود الخيارات للتعبير عن ضعف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو.

ورغم أن الجنيه الإسترليني هبط مؤخرا إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام الدولار الأمريكي، تُظهر بيانات "ديبوزيتوري ترست أند كليرينج كوربوريشن" أن تدفقات عقود الخيارات خلال الشهر الجاري منقسمة بالتساوي بين العملتين.

