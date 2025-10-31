ميدو شعبان يكشف تجربته في إخراج مشاهد نقل تمثال رمسيس إلى المتحف الكبير

كشف المخرج المصري ميدو شعبان عن تجربته الفريدة في الإخراج التلفزيوني لعملية نقل تمثال رمسيس الثاني من مكانه إلى المتحف المصري الكبير عام 2006، في تصريح جاء تزامنًا مع افتتاح المتحف غدًا السبت، في احتفالية يترقبها العالم.

وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، عبّر ميدو شعبان عن فخره الكبير بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، وقال: "في 2006 شرفت بالقيام بالإخراج التلفزيوني لنقل تمثال رمسيس من مكانه إلى المتحف الجديد، وكان مشروعًا ضخمًا جدًا في ذاك الوقت، واستمر البث التلفزيوني المباشر لأكثر من 24 ساعة."

وأضاف شعبان أن العملية كانت مليئة بالتحديات اللوجستية والفنية، حيث كان التوثيق البصري لهذا الحدث التاريخي يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين مختلف الأطراف المعنية، إلى جانب التأكد من أن البث التلفزيوني يُنقل بشكل مثالي عبر كافة الوسائط.

ويعتبر نقل تمثال رمسيس الثاني أحد أبرز الأحداث التي شهدتها مصر في تلك الفترة، حيث سافر التمثال الضخم عبر شوارع القاهرة في عملية دقيقة استغرقت عدة ساعات، وسط حضور إعلامي وجماهيري كبير. وكان الهدف من نقل التمثال إلى المتحف المصري الكبير هو توفير بيئة أكثر أمانًا لعرضه، ولتعزيز السياحة الثقافية في مصر.

