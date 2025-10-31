الأنبا مرقوريوس يترأس حفل ختام مهرجان الكرازة لذوي الإعاقة في إيبارشية جرجا

نظمت خدمة الرجاء لذوي الإعاقة بإيبارشية جرجا، بمحافظة سوهاج، حفل ختام الأنشطة الصيفية وتكريم الفائزين في مهرجان الكرازة المرقسية الخاص بذوي الإعاقة، تحت عنوان "حبة خردل"، وذلك بمسرح كنيسة السيدة العذراء بجرجا، بحضور نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية.

تضمن الحفل مجموعة متنوعة من الفقرات، كان أبرزها فقرة الكورال التي قدمها فريق "هوس إيروف"، حيث بدأوا بشعار مهرجان الكرازة المرقسية، ثم قدموا مجموعة من الألحان الكنسية والترانيم الروحية المعبرة.

كما شمل الحفل عرضًا مسرحيًا بعنوان «ناظر الإله» الذي تناول سيرة القديس مارمرقس الرسول، وقدمه المخدومون بأسلوب إبداعي أظهر مواهبهم الفنية والروحية.

وفي نهاية الحفل، ألقى نيافة الأنبا مرقوريوس كلمة تحفيزية للمخدومين وأولياء أمورهم، أثنى فيها على جهودهم ومحبتهم، ودعاهم إلى مواصلة دعم أبنائهم ومساندتهم. بعد ذلك، قام نيافته بتوزيع الكؤوس على الفائزين والتقاط الصور التذكارية معهم.

الأنبا إيلاريون يرسم شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية البحيرة

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بشبراخيت، حيث تعد هذه الزيارة الرعوية هي الأولى لنيافته للكنيسة بعد تجليسه أسقفًا للإيبارشية.

عقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٤٤ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، وبعد انتهاء صلاة القداس الإلهي أُقيمت أمسية روحية قدم خلالها أبناء الكنيسة عدة فقرات متنوعة منها كورال التربية الكنسية، وكلمات الترحيب بنيافته.

ومن الجدير بالذكر انه قد حضر بعض من مسئولي مجلس مركز ومدينة شبراخيت، ومسؤولي الأمن، وذلك للترحيب بنيافته.

إيبارشية شبرا الخيمة تنظم أمسية ثقافية للكهنة

نظمت إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، أمسية روحية ثقافية للآباء كهنة الإيبارشية، في مركز القديس مار مرقس للدراسات والعلوم الكنسية بشبرا الخيمة، بحضور نيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة.

حاضر في اللقاء نيافة الأنبا مرقس ونيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، وتناولا قوانين الديداخي، وهيبوليتس، وقوانين لائحة ٣٨ والرؤية الكتابية للمرأة والزواج.

