الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التصريح بدفن جثث الأشقاء في واقعة انهيار منزل بقنا

انهيار منزل بقنا،فيتو
انهيار منزل بقنا،فيتو

قررت النيابة العامة، بمحافظة قنا، دفن 3 شقيقات ضحايا واقعة انهيار سقف غرفة داخل منزل من الطين اللبن ومعرش بالجريد والخشب إلى مثواهن الأخير، داخل قرية الرواتب مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بانهيار سقف غرفة منزل وأسفر عن مصرع وإصابة 4 أشقاء في قرية الرواتب.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الأمن وتبين مصرع شهد.م.ع، 12 سنة، وشقيقتيها جنى، 9 سنوات، وياسمين، 4 سنوات، وإصابة شقيقهم 11 سنة، خلال نومهم سقط عليهم سقف الغرفة معرشة بجريد النخيل والخشب.

تم التصريح بدفن الضحايا ونقل شقيقهم المصاب إلى العناية المركزة لخطورة حالته، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قنا قرية الرواتب محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز شرطة ابوتشت

مواد متعلقة

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية المحروسة في قنا

إصابة شاب بطلق ناري في قنا

محافظ قنا يفتتح عيادات «الراعي» التخصصية بمدينة نقادة لدعم الخدمات الصحية للمواطنين

مصرع سباك صعقا بالكهرباء في قنا

الأكثر قراءة

انخفاض غير متوقع في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أساسية لمائدة المصريين والطماطم تسجل هذا الرقم

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

طرح 6721 فرصة عمل جديدة في 107 شركات خاصة بـ16 محافظة

أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)

أول تدعيمات يناير، الهلال السعودي يسعى لضم نجم الخليج

العالم على موعد مع التاريخ، افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري

وفاة نجل القارئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد ووزير الأوقاف ينعيه

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بأخبار سارة قادمة

دعاء صباح يوم الجمعة، خير ما تبدأ به من أذكار الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية