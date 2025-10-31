التصريح بدفن جثث الأشقاء في واقعة انهيار منزل بقنا

قررت النيابة العامة، بمحافظة قنا، دفن 3 شقيقات ضحايا واقعة انهيار سقف غرفة داخل منزل من الطين اللبن ومعرش بالجريد والخشب إلى مثواهن الأخير، داخل قرية الرواتب مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بانهيار سقف غرفة منزل وأسفر عن مصرع وإصابة 4 أشقاء في قرية الرواتب.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الأمن وتبين مصرع شهد.م.ع، 12 سنة، وشقيقتيها جنى، 9 سنوات، وياسمين، 4 سنوات، وإصابة شقيقهم 11 سنة، خلال نومهم سقط عليهم سقف الغرفة معرشة بجريد النخيل والخشب.

تم التصريح بدفن الضحايا ونقل شقيقهم المصاب إلى العناية المركزة لخطورة حالته، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

