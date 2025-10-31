الجمعة 31 أكتوبر 2025
انتخابات الأهلي، إقبال كثيف من الأعضاء لاختيار مجلس جديد (صور)

انتخابات الأهلي
انتخابات الأهلي

يشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اليوم الجمعة، انطلاق عملية التصويت في انتخابات القلعة الحمراء، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة أربع سنوات قادمة، وسط أجواء انتخابية مرتقبة ومشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية.

شرط الفوز بالتزكية في انتخابات النادي الأهلي

تم فتح باب التسجيل في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنادي الأهلي لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات حتى عام 2029.

ويُعقد الاجتماع الثاني اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الأول أمس الذي كان مُقررًا فيه حضور أكثر من 75 ألف عضو، فيما يتطلب حضور اليوم خمسة آلاف عضو من أجل اكتمال النصاب القانوني على أن يوافق 25% من الحضور على فوز أي مُرشح بالتزكية حال عدم دخول مُرشحين ضده على نفس المنصب.

غلق باب التسجيل في عمومية الأهلي 7 مساءً
ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل حتى السابعة مساء اليوم ويجوز لرئيس اللجنة القضائية مدها حتى التاسعة مساءً، إذا اقتضت ظروف العملية الانتخابية ذلك، على أن يتم إيقاف التسجيل خلال أداء صلاة الجمعة.

وتناقش الجمعية العمومية عدة ملفات هامة وفي مقدمتها، التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8ـ12ـ2024، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30ـ6ـ2025 عن الفترة من 1ـ7ـ2024 حتى30ـ6ـ2025، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

جدول أعمال الجمعية العمومية للنادي الأهلي
 تناقش الجمعية العمومية للنادى الاهلى تقرير مراقب الحسابات  واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30ـ6ـ2025، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2025ـ2026، وانتخاب مجلس الإدارة للدورة 2025ـ2029، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، والنظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بدءًا من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام  واعتماد قرارات مجلس الإدارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30ـ6ـ2025.

