جراجات مجانية لأعضاء النادي في انتخابات الأهلي

انتخابات الأهلي
انتخابات الأهلي

قامت إدارة النادي الأهلي باتخاذ عدد من الترتيبات للتيسير على أعضاء الجمعية العمومية خلال انتخابات مجلس الإدارة والتى بدأت اليوم الجمعة، وذلك في إطار حرص النادي على توفير أقصى درجات الراحة للأعضاء أثناء مشاركتهم في العملية الانتخابية.

تضمنت الترتيبات استئجار جراجات المعلمين، وجراج المحافظة بجوار النادي الأهلي «حي غرب» وجراج عمر مكرم؛ لتخفيف الضغط المروري في محيط النادي، وتوفير أماكن انتظار آمنة ومناسبة لأعضاء الجمعية العمومية أثناء الانتخابات.

وخصصت الإدارة أيضًا سيارات لنقل الأعضاء من جراج عمر مكرم إلى مقر النادي بالجزيرة؛ لضمان سهولة الوصول ومنع الازدحام، بما يتيح للأعضاء أداء واجبهم الانتخابي.

