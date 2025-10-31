الجمعة 31 أكتوبر 2025
أبرزها الترسانة ضد بلدية المحلة، 3 مباريات في ختام الجولة 11 بدوري المحترفين

الترسانة
الترسانة

دوري المحترفين، تختتم اليوم الجمعة مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين بإقامة ثلاث مواجهات.

يلتقي بروكسي مع طنطا في الثانية والنصف عصرا، والاتصالات مع المنصورة في نفس الموعد، فيما يستضيف الترسانة نظيره بلدية المحلة في السابعة مساءً.

وانطلقت مباريات الجولة الـ 11 من دوري المحترفين أمس الخميس وجاءت النتائج كالتالي:

نتائج مباريات الخميس في الجولة الـ 11 من دوري المحترفين


لافيينا ضد راية - 0ـ0

مالية كفر الزيات ضد الإنتاج الحربي - 2ـ0

ديروط ضد بترول أسيوط - 0ـ1

القناة ضد مسار ـ 1ـ1

أسوان ضد أبو قير للأسمدة - 1ـ3

الداخلية ضد السكة الحديد - 2ـ2

 

 

حكام مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين


- بروكسي × طنطا (2.30 – ملعب بروكسي): أحمد ماجد (حكمًا للساحة)، أحمد رشدي وأحمد السيد عبد البديع (مساعدين)، أحمد حسن (حكمًا رابعًا)، محمد فرج (مقيمًا للحكام)، أيمن عبد القوي (مراقبًا).

- الترسانة × بلدية المحلة (7.00 – ملعب حسن الشاذلي): الدولي أحمد الغندور (حكمًا للساحة)، عبد العزيز محسن وماجد السنباطي (مساعدين)، حسني سلطان (حكمًا رابعًا)، عجيز الشرباصي (مقيمًا للحكام)، صلاح علي (مراقبًا).

- المصرية للاتصالات × المنصورة (2.30 – ملعب كلوب ون): أحمد عبد السميع (حكمًا للساحة)، أحمد طارق موسى ومحمد أحمد حسين (مساعدين)، طارق عبد السلام (حكمًا رابعًا)، عزت الكاشف (مقيمًا للحكام)، هاني العنتبلي (مراقبًا).

