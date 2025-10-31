الجمعة 31 أكتوبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة
مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تنطلق غدا السبت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وتشهد الجولة العاشرة من البريميرليج مواجهة قوية بين توتنهام ضد تشيلسي فيما يلتقي ليفربول مع أستون فيلا، ومانشستر سيتي مع بورنموث.

 

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

السبت 1 نوفمبر 2025

برايتون ضد ليدز يونايتد - 5 مساءً  
بيرنلي ضد أرسنال - 5 مساءً  
كريستال بالاس ضد برينتفورد - 5 مساءً 
فولهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساءً  
نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 5 مساءً  
توتنهام ضد تشيلسي - 7:30 مساءً 
ليفربول ضد أستون فيلا - 10 مساءً

 

الأحد 2 نوفمبر 2025
وست هام ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً
مانشستر سيتي ضد بورنموث - 6:30 مساءً

 

الاثنين 3 نوفمبر 2025
سندرلاند ضد إيفرتون - 10 مساءً

وشهدت مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026 بعد انتهاء 9 جولات وإقامة 90 مباراة بواقع 10 مباريات بالجولة الواحدة إحراز 241 هدفا.

 

عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 9 جولات 

الجولة الأولى: 24 هدفا

الجولة الثانية: 28 هدفا

الجولة الثالثة: 26 هدفا

الجولة الرابعة: 19 هدفا

الجولة الخامسة: 27 هدفا

الجولة السادسة: 33 هدفا

الجولة السابعة: 25 هدفا

الجولة الثامنة: 27 هدفا

الجولة التاسعة: 32 هدفا

عدد الأهداف الإجمالية: 241 هدفا

ويعد الثلاثي مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هم الأقوى هجوما بعدد 17 هدفا بعد مرور الجولة التاسعة من البريميرليج.

فيما يعد فريق ليفربول هو ثاني أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي بعدد 16 هدفا بالتساوي مع أرسنال وبورنموث، وذلك بعد انتهاء الجولة التاسعة من البريميرليج.

ليفربول ضد استون فيلا برايتون ضد ليدز يونايتد الدوري الانجليزي بيرنلي ضد أرسنال البريميرليج ليفربول مانشستر سيتي

