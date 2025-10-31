وزير الحرب الأمريكي لنظيره الصين: أمريكا "ستدافع بقوة" عن مصالحها

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال اجتماع مع نظيره الصيني دونج جون، أن الولايات المتحدة "ستواصل الدفاع عن مصالحها بقوة"، في إشارة إلى التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وقال هيجسيث في منشور على منصة "إكس" إنه أبلغ الوزير الصيني قلق واشنطن إزاء أنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي، مشددًا على أهمية الحفاظ على توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويأتي الاجتماع في ظل توتر إقليمي متصاعد وزيادة في التحركات العسكرية، ليشكل أحدث مؤشر على تحسن تدريجي في قنوات التواصل بين البلدين، بعد محادثة عبر الفيديو جرت بين الوزيرين في سبتمبر الماضي.



كما جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية تايوان لم تُطرح خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

ويُذكر أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) تسعى إلى تحسين قنوات التواصل مع الصين بشأن تحديثها العسكري وتموضعها الإقليمي، بما في ذلك زيادة الشفافية حول ترسانتها النووية وتعزيز المناقشات الميدانية المباشرة بين القادة العسكريين من الجانبين.

