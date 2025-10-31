الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الحرب الأمريكي لنظيره الصين: أمريكا "ستدافع بقوة" عن مصالحها

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، فيتو

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال اجتماع مع نظيره الصيني دونج جون، أن الولايات المتحدة "ستواصل الدفاع عن مصالحها بقوة"، في إشارة إلى التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.


وقال هيجسيث في منشور على منصة "إكس" إنه أبلغ الوزير الصيني قلق واشنطن إزاء أنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي، مشددًا على أهمية الحفاظ على توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويأتي الاجتماع في ظل توتر إقليمي متصاعد وزيادة في التحركات العسكرية، ليشكل أحدث مؤشر على تحسن تدريجي في قنوات التواصل بين البلدين، بعد محادثة عبر الفيديو جرت بين الوزيرين في سبتمبر الماضي.


كما جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية تايوان لم تُطرح خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

ويُذكر أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) تسعى إلى تحسين قنوات التواصل مع الصين بشأن تحديثها العسكري وتموضعها الإقليمي، بما في ذلك زيادة الشفافية حول ترسانتها النووية وتعزيز المناقشات الميدانية المباشرة بين القادة العسكريين من الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث دونج جون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الوزير الصيني بحر الصين الجنوب التحركات العسكرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية تايوان الرئيس الصيني شي جين بينج وزارة الحرب الأمريكية البنتاجون

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أساسية لمائدة المصريين والطماطم تسجل هذا الرقم

كريستال يواصل ارتفاعه، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

ارتفاع اليوريا والنشادر تتلاعب بالمزارعين، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض اليوسفي وقفزة في البرتقال أبو سرة والعنب

بشاير التوقيت الشتوي، تحذير من ظواهر جوية مقلقة تضرب الوجه البحري وشمال مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads