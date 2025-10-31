مصطفى محمود، رحلة فليسوف "العلم والإيمان" من المشرحة إلى إثارة غضب مبارك ورجال الدين

الدكتور مصطفى محمود، مفكر إسلامي ترك الطب مبكرًا وتفرغ للكتابة الأدبية والصحفية، استطاع تحقيق شهرة واسعة من خلال إثارة جدل حول كتاباته ومن خلال برنامجه العلم والإيمان أشهر البرامج التليفزيونية، فضلًا عن عمله بالصحافة وإسهاماته في عالم الأدب من خلال مجموعة كبيرة من المؤلفات، ورحل في مثل هذا اليوم 31 أكتوبر 2009.



وُلد الدكتور مصطفى محمود عام 1921، بإحدى قرى محافظة المنوفية من أسرة متوسطة الحال؛ أم بسيطة وأب ديِّن كان شيخًا متصوفًا، عشق الفن والقراءة والفلسفة، والتحق بكلية الطب بناء على رغبة شقيقه الأكبر مختار، وكان أثناء الدراسة مبهورًا بعلم التشريح، وكان أول من يدخل المشرحة وآخر من يخرج منها حتى أطلقوا عليه المشرحجي، ومارس مهنته سنوات بعد التخرج إلا أنه كره الوظيفة وكره قيودها رغم عشقه ممارسة الطب واتجه إلى الكتابة.

لغز الحياة ولغز الموت

قدم الدكتور مصطفى محمود خلال مشواره الأدبي والصحفي 90 كتابًا ورواية من أشهرها: حوار مع صديقي الملحد، رحلتي من الشك إلى اليقين، الله والإنسان، الشفاعة، القرآن، كما قدم كتبًا أخرى تتنوع موضوعاتها ما بين العلم والدين والفلسفة والسياسة منها: لغز الحياة، لغز الموت، الطوفان، وغيرها.

العزف على الناي والطبلة

أتقن الدكتور مصطفى محمود العزف على الناي والعود وشكَّل فرقة موسيقية من أصدقائه، وقام بالضرب على الطبلة في شارع محمد علي خلف إحدى الراقصات، وعندما شاهده أخوه ضربه "علقة ساخنة"، ورغم كل ذلك حلم منذ صغره أن يصبح مخترعًا مشهورًا.

الدكتور مصطفى محمود

ساهم الدكتور مصطفى محمود في تقديم أعمال في السينما، سواء من تأليفه أو معالجة لقصصه كان أولها فيلم "بين إيديك" إنتاج عام 1960، إخراج يوسف شاهين، ثم كان فيلم "المستحيل" مأخوذ عن قصته عام 1965، إخراج حسين كمال، العنب المر وهو أحد الأعمال الأدبية للدكتور مصطفى من إخراج فاروق عجرمة، وفيلم نار الحب عام 1968 كتب له الحوار فقط بطولة سعاد حسني وإخراج فاروق عجرمة أيضًا، كما تم تحويل قصته "شلة الأنس" إلى فيلم بطولة نيللي وإخراج يحيى العلمي، وقصته "مرآة في الكف" إخراج إبراهيم الشقنقيري، وبعد رحيله عرض فيلم "صاحب الجلالة" عام 2016 مأخوذ عن قصته "عنبر 7" وإخراج محمد الحضري.

العنكبوت وشلة الأنس في الدراما

وفي التليفزيون قدم المفكر الدكتور مصطفى محمود مجموعة من الأعمال الدرامية منها: العنكبوت وهي رواية من الخيال العلمي بطولة عزت العلايلي وإخراج يحيى العلمي، وفي عام 1979 كتب مسلسل "نحن لا نرى بعيون الآخرين" إخراج عبد الله الشيخ، وبطولة مديحة كامل، ومؤخرًا استلهم عمرو محمود ياسين من كتاب "٥٥ مشكلة حب" للراحل مصطفى محمود ثلاث حكايات من باب “اعترفوا لي” الذي كان يشرف عليه وهي: ألفريدو، ما تيجي نشوف، عيشها بفرحة.



كانت رحلة مصطفى محمود مليئة بالتحديات التي كانت سببًا في مرضه حيث بعد إيقاف برنامج العلم والإيمان ومنع كتاباته من النشر أصيب بالاكتئاب ورحل بعد حزنه على مسيرة العلم التي قدمها خلال حلقاته، وتم المنع بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك أصيب بعدها بعدة جلطات اعتزل بعدها الدنيا حتى رحل في مثل هذا اليوم عام 2009.

تنبأ بالمواجهة بين الإسرائيليين والفلسطينيين

جاء المنع من الكتابة بسبب نشر المقال الذي أثار استياء القيادات الإسرائيلية وتضمن توبيخًا لليهود والإسرائيليين بصفة عامة حيث قال فيه: تشغلني دائمًا المواجهة التي ستحدث قريبًا بيننا وبين إسرائيل، فأنا أشعر أن عملية السلام هي عملية تعطيل حتى تتم المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين وبين إسرائيل والدول العربية، وصحيح أن الموقف الفلسطيني سليم لكني كلما نظرت إلى الموقف الإسرائيلي وجدته مناورة.

كتاب الدكتور مصطفى محمود



يقول الدكتور مصطفى محمود في أشهر كتبه التي تناولت الصهيونية كفكر تعتنقه دولة الاحتلال هو كتاب "إسرائيل البداية والنهاية": إسرائيل تتصرف كأنها تتعامل مع أصفار، وتتوسع كأنها تمرح في فراغ، وهذا الغياب للموقف العربي سوف تكون له عواقب وخيمة.

كما يصف النكبة الفلسطينية بأنها جريمة تخاذل يشترك بها الجميع، معتبرًا أن المواجهة ليست بصدد أرض فقط، بل بشأن الدين والكرامة ومستقبل بقاء أو عدم بقاء لدولة لها بصمة عريضة في التاريخ.

إيقاف برنامجه العلم والإيمان

أوقف التليفزيون المصري برنامجه العلم والإيمان ومنع الراحل من الظهور بسبب حلقته الشهيرة حول الشفاعة التي أثارت ضجة وجدلًا كبيرًا بين الأوساط المثقفة والدينية والدعاة.

