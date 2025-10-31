دونجا: جمهور الزمالك الأكثر فهما لكرة القدم في إفريقيا

قال تامر عبد الحميد “دونجا” نجم نادي الزمالك السابق، إن فريق الزمالك أضاع فوزًا كان في المتناول أمام البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بحصد الثلاث نقاط.

وقال دونجا في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك منذ بداية الموسم لا يقبل هدايا المنافسين، وأمام البنك الأهلي كانت المباراة في المتناول ولكن الأبيض لم يستغل الفرص".

وأضاف: "تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي هو الأفضل هذا الموسم، ويجب الاعتماد على سيف الجزيري في المباريات المقبلة بشكل أكبر، خاصة أن ناصر ماهر قدم مباراة ممتازة وكان هو العقل المفكر في الفريق".

وأشاد بجماهير الزمالك قائلًا: "جمهور الزمالك أكثر جمهور بيفهم كرة في إفريقيا والعالم، وكان دعمه للفريق أمام البنك الأهلي رائعًا، وكان لا بد من تحقيق نتيجة ترضيهم".

وعن باقي الفرق، قال دونجا إن الأداء الفني في الدوري هذا الموسم غير مبشر بعد مرور 12 جولة، مضيفًا: "الأهلي قدم شوطًا ثانيًا جيدًا أمام بتروجيت لكنه أهدر العديد من الفرص، ولا أعلم سبب تراجع نتائجه رغم امتلاكه كل مقومات النجاح".

وختم تصريحاته قائلًا: "أيمن الرمادي مدير فني كبير وحزين لعدم استمراره في الزمالك، كما كنت أتمنى استمرار عماد النحاس في تدريب الأهلي لأنه كان السبب الرئيسي في فوز الفريق بالدوري الموسم الماضي. مصطفى شلبي أفضل من بعض صفقات الزمالك وكان وجوده أهم من شيكو بانزا".

