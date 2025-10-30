الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم جثتي اثنين من الأسرى وهما في طريقهما إلينا

الصليب الأحمر، فيتو
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، أن الصليب الأحمر تسلم جثتي اثنين من الأسري وهما في طريقهما إلى قواته داخل قطاع غزة.

 

استلام جثتي أسيرين اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تستعد لاستلام جثتي أسيرين اليوم.

 

إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة

في غضون ذلك، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة في المرحلة الحالية، مؤكدًة عدم تغيير موقع "الخط الأصفر" الذي يحدد مناطق التواجد العسكري الإسرائيلية قرب القطاع.

وقالت الهيئة: إن هذا القرار يأتي ضمن التزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن، والتركيز على الجهود الأمنية والاستخباراتية دون التورط في عمليات عسكرية أوسع داخل غزة.

جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الصليب الأحمر غزة إسرائيل

